【東京奧運】陳約臨訪問張家朗被批心情難過　TVB決定讓她先冷靜一下

▲ 陳約臨被鬧爆後刪帖。

「香港劍神」張家朗在昨晚（7月26日）在東京奧運男子花劍個人賽，力挫對手意大利丹尼爾加路素（Daniele Garozzo），成功奪金為港爭光，比賽結束後，TVB女記者陳約臨採訪張家朗時，卻因一時失態不斷打斷張家朗發言，被網民狠批欠專業水準。

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陳約臨採訪張家朗時音如「花痴」上身，多次事後被指喧賓奪主，又「發表」自己感受如「我已經係流淚，我直頭喺觀眾席流淚，要喊。」、「我要叫你金家朗，唔得！唔得！你係香港人嘅驕傲，好proud of you。」

陳約臨表現令不少觀眾反感，在網上鬧爆指她不尊重場合及張家朗，又批評她的問題沒有質素。

【東京奧運】陳約臨選美出身兼任大學講師 Kelly認為自己被網民誤解

▲ （新華社圖片）

TVB撐陳約臨：不是不專業

事件蘊釀一日，陳約臨向傳媒表示自己提問沒有錯，只是想更細膩一點，但網民仍在其社交平台不斷負評，最後陳約臨無奈把恭賀張家朗的帖子刪除。

而TVB奧運節目的無綫製作經理衛世輝亦有留意事件，他回覆傳媒時卻力撐陳約臨，認為其表現只是出於興奮和開心，並非不專業，不過陳約臨對被攻擊有不開心，但相信不會影響情緒，另外，TVB暫時決定讓她冷靜一下，惟赴日本採訪人數所限，必要時仍需要陳約臨繼續採訪工作。

另外，TVB今日公布朗昨晚張家朗為港隊贏得劍擊史上第一面奧運金牌的收視成績，翡翠台直播比賽過程取得20.2點收視，而在奪金一刻收視更錄得21.1點，觀眾高達140萬。

同場加映：鍾志光專訪