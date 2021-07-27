【鄭州水災】馬會向鄭州市政府捐款2000萬元　支援救災賑災工作

▲ 香港賽馬會今天（27日）宣布，向鄭州市政府捐出港幣二千萬元，支援當地救災賑災工作。(受訪者提供)

河南暴雨成災，鄭州市災情嚴重。香港賽馬會今天（27日）宣布，向鄭州市政府捐出港幣2,000萬元，支援當地救災賑災工作。馬會主席陳南祿表示，河南遭遇罕見特強暴雨導致生命財產損失，馬會向災民致以最深切慰問，並祝願河南早日戰勝災情，民眾回復正常生活。

馬會指，今日透過中央駐港聯絡辦公室向鄭州市政府捐出港幣2,000萬元，以支援河南省鄭州市的救災賑災工作。主席陳南祿今天前往中聯辦出席捐贈儀式，並表達對河南災情的關心和慰問，款項由中聯辦副主任盧新寧女士代表接受。

▲ 馬會主席陳南祿今天前往中聯辦出席捐贈儀式，並表達對河南災情的關心和慰問，款項由中聯辦副主任盧新寧代表接受。(受訪者提供)

陳南祿表示，河南遭遇罕見特強暴雨，導致生命財產損失，馬會上下仝人向受災同胞致以最深切的慰問，並向前線救災人員致以崇高敬意。祝願河南早日戰勝災情，民眾回復正常生活。

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