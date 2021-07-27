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【東奧奪金】張家朗世界排名料升14位至頭5　追平個人最佳記錄

社會 19:21 2021/07/27

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張家朗世界排名料可升至第5。（新華社）

香港「劍神」張家朗剛奪得奧運金牌，國際劍擊總會（FIE）即將更新排名，張家朗賽前世界排名19，按照FIE積分制度，張家朗奪得96分，世界排名積分增至182分，排名將躍升14名至第5位，追平個人最佳記錄。

即看張家朗今屆奧運精華：

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根據FIE積分制度，FIE轄下賽事首名劍手可得32分、第2名可得26分、第3名可得20分、第5至8名可得14分等，而奧運比賽則有3倍加乘數，意味奧運金牌得主可得96分。

現時世界排名第一的意大利選手Alessio Foconi，在今次奧運排第9，按積分制度下得到24分，故以224分繼續排名世界第1。

決賽敗給張家朗的意大利選手Daniele Garozzo，按積分制度下得到78分，總分為211分，世界排名料由第7名上升5位至排名世界第2。

現時排名第3、4強面對Daniele Garozzo落敗的法國選手Enzo Lefort，總積分將由166分加至208分，世界排名料將維持第3。

現時排名第2、美國選手Gerek Meinhardt，今屆奧運後，積分由192分上升至204分，排名料下跌1名至第4。

張家朗賽前世界排名積分86分的張家朗，賽前排名為19，奪奧運金牌後積分升至182分，排名料躍升14名至第5，追平個人最佳記錄。

現時排名第4但未有參加奧運的美國選手Race Imboden，排名則料下跌5名至第9。

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記者：曾卓鋒

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