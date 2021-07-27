【東京奧運】謝霆鋒賀張家朗奪金　鋒味官網推85折優惠

▲ 鋒味推限時優惠賀張家朗奪金。

「香港劍神」張家朗在昨晚（7月26日）在東京奧運男子花劍個人賽，摘下特區首面金牌，全城振奮。不少藝人明星也有作恭賀，其中謝霆鋒主理的「鋒味」便推出限時優惠。

「鋒味」在官方社交平台推出祝賀優惠：「咁開心嘅事我地唔好比佢停😝 ，依家 《鋒味》推出限時官網全店85折奪金優惠⚡️，孖住你一齊緊貼螢幕前 👀，繼續為香港運動員打打氣呀」

‧折扣優惠碼：HKGOLD21

‧限時優惠：只限即日到7月31號(星期六)

詳情可留意鋒味官網新連結：https://chef-nic.com/