【東京奧運】謝霆鋒賀張家朗奪金 鋒味官網推85折優惠 娛樂 18:30 2021/07/27 分享： 熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 鋒味推限時優惠賀張家朗奪金。 「香港劍神」張家朗在昨晚（7月26日）在東京奧運男子花劍個人賽，摘下特區首面金牌，全城振奮。不少藝人明星也有作恭賀，其中謝霆鋒主理的「鋒味」便推出限時優惠。 「鋒味」在官方社交平台推出祝賀優惠：「咁開心嘅事我地唔好比佢停😝 ，依家 《鋒味》推出限時官網全店85折奪金優惠⚡️，孖住你一齊緊貼螢幕前 👀，繼續為香港運動員打打氣呀」 ‧折扣優惠碼：HKGOLD21 ‧限時優惠：只限即日到7月31號(星期六) 詳情可留意鋒味官網新連結：https://chef-nic.com/ 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【單車女神】劍神張家朗前女友港隊單車「小花」馬詠茹 出身名校曾退隊應考DSE入讀中大 今日 16:05 【單車女神】劍神張家朗前女友港隊單車「小花」馬詠茹 出身名校曾退隊應考DSE入讀中大 【劍擊風潮】「劍神」張家朗東奧奪金掀風潮 幼兒3歲起可學劍6大劍擊學校一覽 今日 17:01 【劍擊風潮】「劍神」張家朗東奧奪金掀風潮 幼兒3歲起可學劍6大劍擊學校一覽 【運動員學校】出產「香港劍神」張家朗 直資林大輝中學培育體壇健將搖籃 今日 17:26 【運動員學校】出產「香港劍神」張家朗 直資林大輝中學培育體壇健將搖籃 你可能感興趣 【單車女神】劍神張家朗前女友港隊單車「小花」馬詠茹 出身名校曾退隊應考DSE入讀中大 今日 16:05 【單車女神】劍神張家朗前女友港隊單車「小花」馬詠茹 出身名校曾退隊應考DSE入讀中大 【劍擊風潮】「劍神」張家朗東奧奪金掀風潮 幼兒3歲起可學劍6大劍擊學校一覽 今日 17:01 【劍擊風潮】「劍神」張家朗東奧奪金掀風潮 幼兒3歲起可學劍6大劍擊學校一覽 【運動員學校】出產「香港劍神」張家朗 直資林大輝中學培育體壇健將搖籃 今日 17:26 【運動員學校】出產「香港劍神」張家朗 直資林大輝中學培育體壇健將搖籃 謝霆鋒 張家朗 著數優惠 消費資訊 運動員