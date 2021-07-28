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【時尚潮流】MOSCHINO全新配飾登場超可愛　芝麻街Tee+粉紅風筒+毛毛熊統統孭身上

休閒消費 10:40 2021/07/28

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熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

MOSCHINO全新配飾登場，造型十分可愛！（圖片由MOSCHINO提供）

近月香港掀起MIRROR追星潮，凡MIRROR成員拍的廣告或出席的品牌活動，其相關產品大都被粉絲們掃光。早前陳卓賢（IAN）出席了MOSCHINO活動宣傳新香水，新香水同樣秒被掃空，也吸引更多人留意及討論MOSCHINO這品牌。

為大家推介以熊仔為特色的MOSCHINO品牌所推出的一系列全新配飾，造型可愛，輕易迷倒任何年齡層女士。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

其中以立體造型最為吸睛，包括粉紅色風筒鍊帶化身為電線，坐立毛毛熊、黑皮型格Biker皮褸、芝麻街白Tee，統統都可以孭在身上。另外，顏色奪目的毛毛大眼袋、耀目 pattern  熊仔 tote 、嬌啲啲粉紅背囊等設計，造型可愛，輕易迷倒任何年齡層女士。

除了手袋外，系列還有多款熊仔手機殼及西瓜帽，為日常打扮注入可愛玩味元素，滿足未泯童心的大細路。

同場加映：MIRRR專訪，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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