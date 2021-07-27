【大灣區】菁英會舉辦大灣區創業比賽　最優秀隊伍可得最高港幣60萬資助

▲ 香港菁英會今日（27日）聯同贊助單位前海管理局駐香港聯絡處舉行聯合發佈會， （左起）香港菁英會籌委會顧問兼副主席黃麗芳、 青年發展委員會委員林琳、香港菁英會主席凌俊傑、全國人大代表兼香港菁英會永遠榮譽主席洪爲民、香港菁英會創新科技研究會主任兼「創業菁英 前海」計劃召集人何沛林及香港菁英會常務副主席林智彬。（香港菁英會提供）

大灣區機遇處處，香港菁英會為協助香港青年在大灣區創業，特別舉辦為期兩年之「創業菁英@前海」計劃提供創業支援及孵化服務，如內地創業政策培訓、法律法規培訓、諮詢服務助青年人賽現創業夢想。

是次計劃透過比賽選拔，選出優秀的企業隊伍，為每隊提供最高港幣60萬資助，協助達成灣區創業夢想。參加「創業菁英@前海」選拔的項目，將同時參加「前海粵港澳台青年創新創業大賽香港區比賽，贏取香港區比賽人民幣15萬獎金及總決賽人民幣30萬獎金勝出隊伍。在兩個比賽中,勝出隊伍最高可贏得超過100萬港幣的獎金。是次比賽設立「企業成長組」及「初創團隊組」，歡迎18至40歲青年人士參與，8月16日截止報名。

計劃得到民政事務局及青年發展委員會的青年發展基金轄下「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」獲得資助，是《青創同行We Venture》旗下項目。前海管理局駐香港聯絡處為贊助單位之一，前海深港青年夢工場為是次計劃的合作雙創基地。

香港菁英會主席凌俊傑表示，今年 除了「創業菁英@前海」計畫外 ，還會藉著在下月17日就職典禮啓「菁英才庫」計劃 積極聯動香港商界、大專院校，以及社福機構，聯絡內地相關社福機構及社團，著力做好培育青年骨幹，扶助基層改善民生，助力香港青年創業就業，引導青年赴內地學習交流等4項重點工作。

前海管理局香港事務首席聯絡官洪爲民教授指，前海管理局自 2016年起舉辦「前海粵港澳台青年創新創業大賽」，幫助青年人實現創業夢想 ，當中不乏優秀項目，例如港產智能眼鏡、癌症快速測試、全國第一個5G機械人、智能廁所等 。前海創業已建立了信心及口碑，有助「創業菁英@前海」的推廣。今次前海管理局駐港聯絡處和香港菁英會的合作屬强强聯合， 相信能為今年的創賽帶來新面貌。

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責任編輯：曾卓鋒