【東京奧運】TVB主持陳約臨發手寫道歉信　形容自己表現不成熟和欠專業

24歲「劍神」張家朗昨日於東京奧運的男子花劍個人賽決賽，為港奪得首面金牌後接受傳媒訪問，代表無綫（TVB）的主持陳約臨於訪問期間不時向張家朗突然表白，事後遭網民在其社交媒體洗版式留言批評其表現不專業，陳更刪除最新帖文，事隔24小時後，陳約臨於Instagram開腔回應，貼出手寫聲明，表示「對於自己的不成熟和欠專業的表現，深感懊悔」，又指向所有受影響人士致以最深切的道歉，希望大家再給予她機會，做一位專業主持。

聲明全文如下：

對於昨晚在東京奧運香港選手張家朗先生贏得歷史性金牌的一刻，我當下與香港市民的心情一樣，實在很激動話興奮，而是作出了不恰當的發問，亦作出了失儀的舉動，影響大家的觀賞感受，對於自己的不成熟和欠專業的表現，深感懊悔。

我在此謹向所有受影響人士及單位，觀眾朋友，張家朗先生及公司TVB致以最深切的道歉。希望大家再給予我機會，原諒我今次的失誤。

感謝各方給我寶貴的意見提點與教導我會銘記於心，努力好好學習，不再令大家失望，做一位專業主持，回饋觀眾和公司。

請繼續支持香港隊及我們香港優秀的運動員，繼續為港爭光。