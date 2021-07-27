【東京奧運】TVB主持陳約臨發手寫道歉信 形容自己表現不成熟和欠專業
24歲「劍神」張家朗昨日於東京奧運的男子花劍個人賽決賽，為港奪得首面金牌後接受傳媒訪問，代表無綫（TVB）的主持陳約臨於訪問期間不時向張家朗突然表白，事後遭網民在其社交媒體洗版式留言批評其表現不專業，陳更刪除最新帖文，事隔24小時後，陳約臨於Instagram開腔回應，貼出手寫聲明，表示「對於自己的不成熟和欠專業的表現，深感懊悔」，又指向所有受影響人士致以最深切的道歉，希望大家再給予她機會，做一位專業主持。
聲明全文如下：
對於昨晚在東京奧運香港選手張家朗先生贏得歷史性金牌的一刻，我當下與香港市民的心情一樣，實在很激動話興奮，而是作出了不恰當的發問，亦作出了失儀的舉動，影響大家的觀賞感受，對於自己的不成熟和欠專業的表現，深感懊悔。
我在此謹向所有受影響人士及單位，觀眾朋友，張家朗先生及公司TVB致以最深切的道歉。希望大家再給予我機會，原諒我今次的失誤。
感謝各方給我寶貴的意見提點與教導我會銘記於心，努力好好學習，不再令大家失望，做一位專業主持，回饋觀眾和公司。
請繼續支持香港隊及我們香港優秀的運動員，繼續為港爭光。
不過網民似乎仍未領情，留言批評「啲字都好唔成熟」、「首先今屆奧運你真係唔好再主持，聽日仲有兩場香港有可能拎到獎嘅賽事，你要反省返香港慢慢反省，下次比機會你。今屆？唔好啦」、「奧運唔係你學習既地方，等左幾多年先出一個香港人冠軍，結果要家朗同全香港人睇一個業餘都算唔上既訪問」、「堂堂金牌個得獎感言被你一口摧毁，你點賠返畀佢呀？」等。
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責任編輯：鄧凱文