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【維護國安】消息：反制裁法擬納基本法附件三　劉兆佳：對香港有一定保護作用

政治 20:48 2021/07/27

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劉兆佳認為，不一定要將反外國制裁法在香港立法實施。（資料圖片）

全國人大常委會會議下月17至20日舉行，議程涉及增加香港、澳門《基本法》附件三所列全國性法律的決定草案，消息指，《反外國制裁法》將會納入《基本法》附件三，進行本地立法。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，把反制裁法納入附件三，中央可在有需要時，可依法有系統、多手段及強力地反制外國對香港的制裁，可指令香港配合中央的戰略，對外國進行反制。同時，外國制裁香港時，會有多一重顧慮，對香港有一定保護作用，也減少外國通過制裁香港來打擊中國的誘因。

不過，劉兆佳認為，中央享有制裁外國的決定權，港府主要是執行者的角色，因此並不一定要在香港立法實施。

《反外國制裁法》於6月通過，涉及的反制措施包括：不予簽發簽證、不准入境；查封及凍結外國組織和個人在中國的財產，並可擴大至其配偶、直系親屬等。

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記者：林曉君

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