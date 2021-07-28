【東奧奪銀】港產混血兒拒愛爾蘭願為港出戰　何詩蓓：代表香港參賽很驕傲

▲ 何詩蓓表示自己在香港土生土長故決定代表香港作賽。（資料圖片）

何詩蓓原名Siobhan Bernadette Haughey，是愛爾蘭與香港混血兒，但因為在香港土生土長，又在本地學校讀書，因此說得一口流行廣東話。她經常被問及為何選擇代表香港作賽，這位港產女飛魚只回答：「因為我在香港出生」。

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父親是愛爾蘭人，母親則為香港人，作為混血兒，何詩蓓擁有代表愛爾蘭及香港出賽的資格，事實上愛爾蘭泳總亦不只一次向其伸出橄欖枝，她而自言不少朋友都問她為何不代表愛爾蘭。但何詩蓓多次強調代表香港參賽感到驕傲，覺得與香港有很強的連繫，因此選擇代表香港。

何詩蓓1997年10月31日於香港出生，叔公Charles Haughey是愛爾蘭前總理，至於會姓「何」是因為與「Haughey」發音相似，而其名字「Siobhan」在愛爾蘭文中，意思是「上帝是仁慈的」。

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責任編輯：蘇文軒