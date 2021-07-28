【東奧奪銀】何詩蓓文武雙全大學主修心理學　游泳學業兩兼顧靠彈琴減壓

何詩蓓今日（28日）歷史性出戰奧運女子200米自由泳決賽並取得銀牌，創香港游泳隊史上最佳成績，奪得首面汴泳獎牌。這名「混血女飛魚」除了泳術了得，亦是文武雙全，在中學文憑試亦取得35分的佳績，然後赴美攻讀心理學，希望退疫後成為兒童心理學家。

何詩蓓在學時期已橫掃本地泳壇，就讀聖保祿中學的她曾任校內辯論隊成員，2015年應考中學文憑考試，最終獲得七科共35分佳績，之後遠赴美國密芝根大學(University of Michigan)攻讀心理學。

密芝根大學是美國體育名校之一，曾出產多名世界級「飛魚」，包括美國水神、歷史上奪得最多奧運獎牌的泳手菲比斯亦是該校校友，而何詩蓓的港隊隊友劉彥恩、楊珍美亦是入讀該校。何詩蓓加入大學泳隊後，獲曾執教奧運代表隊的Mike Bottom指導，實力更上一層樓。

何詩蓓動靜皆宜，她亦擁有8級鋼琴，在接受外媒訪問時曾提及，在兼顧游泳與學業期間，不時在大學宿舍內彈琴減壓。

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責任編輯：蘇文軒