【一國兩制】聶德權：致力加強公務員認識憲法和國家發展

▲ 聶德權表示，會致力加強公務員培訓。（政府新聞處圖片）

公務員事務局今舉行講座，邀請原國務院港澳事務辦公室副主任馮巍透過視像形式主講新時代的中國共產黨，兼談共產黨與「一國兩制」的關係，吸引約200名首長級人員和政治助理參加。

馮巍引述港澳辦主任夏寶龍今年二月的講話強調，一國兩制不會變，「無論是制定實施國安法，還是完善特別行政區選舉制度，以及我們做的其他一切事情，都是在堅持和完善一國兩制。」

公務員事務局局長聶德權認為，要了解國家，就要認識中國共產黨在國家中的領導地位和使命，在共產黨成立100周年的重要一年，了解黨在國家新時代的關鍵角色，意義特別重大。聶德權表明，政府會致力加強公務員培訓，特別是對國家《憲法》、《基本法》和國家發展的認識。

參與講座的，包括常任秘書長、副局長、部門首長、各政策局或部門的高層首長級人員及政治助理。

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責任編輯：林曉君