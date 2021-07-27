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【新冠疫苗】再多約6.5萬人接種疫苗　累計接種逾540萬劑疫苗

社會 22:14 2021/07/27

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熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（27日）已是第152日。(經濟日報資料圖片)

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（27日）已是第152日。港府公布，截至今晚8時，再多約6.5萬人接種疫苗，另有約2.3萬人預約接種疫苗。

今日接種首劑科興的人士有約1萬，首劑復必泰的人士有約2.4萬；次劑科興的人士有約1.2萬，次劑復必泰的人士有約1.9萬。本港至今已接種540萬劑疫苗，約310萬人接種首劑疫苗，230萬人接種次劑疫苗。

另外，截至今日零時零分，過去24小時共有12宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中5人已經出院，5人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

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