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【東奧奪銀】何詩蓓200米自由泳摘銀　為港隊史上第5面奧運獎牌

社會 09:47 2021/07/28

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何詩蓓在今屆東奧200米自由泳摘銀，為港隊史上第5面奧運獎牌。

港隊游泳代表何詩蓓歷史性游入奧運女子200米自由泳決賽，今早（28日）9時40分進行決賽，位於第5線的何詩蓓以1分53秒92奪得銀牌，為港隊在今屆奧運第二面獎牌，同時亦打破香港及亞洲紀錄。

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今屆決賽與何詩蓓同組的7名泳手實力同樣不容忽視，包括準決賽排名第一的迪梅絲(Ariarne Titmus)，以1分54秒82進入決賽，是今屆賽事目前唯一能游出1分55秒內的女泳手。

來自澳洲迪梅絲是近年泳壇其中一位冒起新星，年僅20歲的她200自個人最佳時間是1分53秒09，今屆首次參加奧運的她一共出戰200、400、800自由泳3個項目，日前已在400自決賽奪金。

準決賽排名第三是美國的莉迪姬(Katie Ledecky)，與何詩蓓同是24歲，有「女版菲比斯」之稱，分別在2012年倫敦奧運及2016年里約奧運贏過5面金牌。莉迪姬擅長中長距離自由泳，但今屆要兼顧200、400、800、1500自下，先在400自決賽中不敵迪梅絲只得銀牌。

同場加映，港產女飛魚剖白備戰奧運心情，即看

何詩蓓不但創香港游泳歷史佳績，更是一名高材生，在香港土生土長，就讀本地學校聖保祿小學和中學，說得一口流利廣東話，並於DSE 35分佳績入讀美國密芝根大學，攻讀心理學。詳情即睇【下一頁】

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責任編輯：蘇文軒、徐紹軒

 

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