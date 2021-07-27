【港區國安法】首宗國安法案高院判決後　消息指司法機構接獲恐嚇法官電話

▲ 首宗港區國安法今午於高院裁決，消息指司法機構其後接獲恐嚇來電。資料圖片

首宗《港區國安法》案件早前審結，3名主審的國安法指定法官今（27日）午於高等法院作出裁決，裁定24歲被告唐英傑煽動他人分裂國定罪及恐怖活動罪名兩項罪名成立。案件押後至本周四（29日）進行求情。據了解，法庭作出判決後，司法機構接獲恐嚇法官電話。司法機構發言人表示，事件已交由警方跟進，不宜評論。

案件於今日下午3時於高等法院作出裁決，由3名國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信主審。據了解，司法機構於裁決後接獲恐嚇法官來電。司法機構發言人表示，事件已由警方跟進，司法機構不適宜評論。

發言人強調，司法機構高度關注事件, 強調任何試圖向法官施加不當壓力的行為，應受到嚴厲譴責。一直以來，法官及司法人員依法處理案件，確保司法公正，並以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法制，主持正義。如對判決或判刑不滿意，有上訴機制處理。

律政司發言人重申，法官行使司法權力時，必嚴格依據適用法律和證據處理案件，並受到《基本法》第85條保障，獨立地進行審判，不受任何干涉。法官因履行司法職能而被人恐嚇並威脅其人身安全，特區政府必定嚴正執法，絕不會容忍這種無視法紀及損害法治的卑劣惡行，警方會將不法分子早日緝拿歸案，保障社會安寧。

根據《刑事罪行條例》第24條，威脅他人使其人身遭受損害，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。律政司警告，恐嚇屬嚴重罪行，任何人都不應以身試法。

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記者：林育慧