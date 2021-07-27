【強制檢測】3處指明地方列強檢　包括山頂廣場、東薈城

▲ 山頂廣場納入強制檢測處所。（經濟日報資料圖片）

政府晚上（26日）就強制檢測公告刊憲，要求曾在指定時間到過3個指明地方須於7月30日或之前接受檢測；受檢人士若在7月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

早前涉及L452R變異病毒株的輸入個案曾身處兩個指明地方，相關人士須接受強制檢測。為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

任何在2021年7月17日中午12時至下午6時曾身處香港山頂山頂道118號山頂廣場（不包括巴士總站）的人士（包括但不限於全職、兼職 和替假員工及訪客），須於2021年7月30日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月25日至7月27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在2021年7月18日中午12時至下午6時曾身處香港新界大嶼山東涌達東路 18-20 號及文東路 41 號東薈城（只包括商場）的人士（包 括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年7月30日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月25日至7月27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在2021年7月18日中午12時至下午6時曾身處香港新界大嶼山東涌東涌纜車站的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於2021年7月30日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月25日至7月27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：洪芷晴