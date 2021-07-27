【東京奧運】何詩蓓200自決賽七大勁敵分析　對手不乏奧運獎牌得主

▲ 何詩蓓。(資料圖片)

何詩蓓歷史性游入奧運女子200米自由泳決賽，雖然以總排名第二，但同組7名泳手實力同樣不容忽視，預料決賽將會有一番惡鬥。

準決賽排名第一的迪梅絲(Ariarne Titmus)，以1分54秒82進入決賽，是今屆賽事目前唯一能游出1分55秒內的女泳手。來自澳洲迪梅絲是近年泳壇其中一位冒起新星，年僅20歲的她200自個人最佳時間是1分53秒09，今屆首次參加奧運的她一共出戰200、400、800自由泳3個項目，日前已在400自決賽奪金。

準決賽排名第三是美國的莉迪姬(Katie Ledecky)，與何詩蓓同是24歲，有「女版菲比斯」之稱，分別在2012年倫敦奧運及2016年里約奧運贏過5面金牌。莉迪姬擅長中長距離自由泳，但今屆要兼顧200、400、800、1500自下，先在400自決賽中不敵迪梅絲只得銀牌。

被視為中國獎牌希望的楊浚瑄以第4名成績、1分55秒98入決賽，年僅19歲的楊浚瑄是200自亞洲紀錄保持者，以1分54.57秒的成績報名參加東京奧運，時間較何詩蓓稍快。

捷克泳手施曼洛娃(Barbora Seemanova)上屆以16歲之年齡首戰奧運，200米自由泳只游出2分00秒26，但其後進步神速，今屆初賽時亦力壓何詩蓓以首名晉級，準決賽她再游出1分56秒14的個人最佳時間。她今屆與何詩蓓一樣，將參賽50自、100自、200自。

加拿大的奧歷絲克（Penny Oleksiak）上屆奧運奪得女子100自金牌、100蝶銀牌，並在2項接力賽得銅牌，是加拿大史上最年輕金牌得主。她今屆以1分56秒39以第6名成績入決賽，將在第7線出賽。

32歲老將柏歷堅妮(Federica Pellegrini)分別在雅典奧運200自贏得銀牌、北京奧運則奪金，今屆以1分56秒44入決賽。最後是來自澳洲的威爾遜(Madison Wilson)，在里奧以2項接力賽贏得1金1銀，今屆奧運已在4x100米自由泳接力贏得金牌，個人200自則以第8名成績進入決賽。

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責任編輯：蘇文軒