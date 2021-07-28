【教學設施】港大醫學院擬建教學樓料涉數十億元冀2023年動工　設大灣區首個國際細胞治療實驗室

▲ 港大醫學院院長梁卓偉表示，校方擬於薄扶林道至域多利道一段綠化帶斜坡興建新教學大樓，約10年後令整個山頭成為完備教學及臨床研究醫療基地。（林宇翔攝）

隨着香港大學醫護等課程學額增加，醫學院校園將不敷應用。港大醫學院院長梁卓偉透露，校方擬於沙宣道校園旁、薄扶林道至域多利道一段綠化帶斜坡，興建佔地1.7萬平方米的教學大樓，作為完備教學及臨床研究醫療基地，提供大灣區首個與國際接軌的註冊細胞治療實驗室（GMP Lab）。

校方早前提交相關前期顧問研究撥款申請，但遭建制派質疑，梁卓偉指出，本港醫療人手短缺，加上為配合大灣區創科發展趨勢，有信心相關撥款日後可獲立法會通過，冀於2023年動工、2026年竣工。

▲ 擬建醫學院教學大樓位於薄扶林道至域多利道一段綠化帶斜坡，毗鄰沙宣道校舍及心光盲人院暨學校。（設計圖由校方提供）

梁卓偉：信撥款可獲批 冀2023動工

梁卓偉表示，因應本港醫療人數短缺，醫學院近年開辦環球衞生等新課程，醫科及護理學課程學額亦將逐漸分別增至400及300個，該院整體學生人數目前已達4,662人，共涉近8,000名師生，料短中期更會突破1萬人，有迫切需要解決校舍設施不足問題，相關長遠校園規劃已進行至少3年，除用盡地積比、於現有校舍加建等短期措施，亦計劃興建全新教學大樓。

他續指，新大樓鄰近瑪麗醫院及其他教學設施，位於薄扶林道及域多利道旁的一段斜坡，毗鄰沙宣道3號教學樓及心光盲人院暨學校，佔地17,431平方米、淨作業樓面面積達26,000平方米，地積比2.29，暫未能估算造價，但參考目前其他大型工程動輒需數十億元，正向城規會提交更改土地用途申請，料於短期內作公眾諮詢，其後再向立法會申請撥款，冀2023年暑假動工、最快2026年竣工。

擬建新教學大樓設計圖片及附近環境：

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拱橋設計極綠化 跨山徑保水道

大樓擬提供教學設施及實驗室等，涉及分子成像及動物科研設施等，包括明年在醫學院啟用的小型GMP Lab設施，亦將遷入新大樓，成為可工業化的大型實驗室，也可應用於嵌合抗原受體T細胞（CAR-T細胞）治療等再生醫學治療，以及治療血癌及心臟病等常見疾病。

他形容大樓採用拱橋設計「極度綠化」，升高建築群可保留2條水道及跨過山徑，不會影響生態環境，亦不會高過現有鄰近建築物，避免阻擋鄰居視，將影響減至最低。另將配合瑪麗醫院擴建工程，興建行人天橋等設施，日後將整個醫學院校園「行人化」，沿路均有瓦遮頭。

顧問研究撥款曾惹質疑 梁卓偉有信心獲通過：相信議員有智慧

涉1.2億元的新大樓顧問研究撥款申請曾惹來立法會議員質疑，被問到是否有信心可獲立會通過建築撥款，梁稱項目並無受阻：「我睇唔到有好大問題」，又強調「做人要積極面對、要有信心」，並解釋全港醫療短缺，以及香港創科政策、深港合作大灣區河套生物醫學的大趨勢，已是不爭事實：「相信我哋嘅立法會，無論現屆或來屆一定有智慧睇到呢個簡單道理。」

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記者：馮琪雅