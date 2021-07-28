【大學聯招】IB狀元人數倍增　梁卓偉回應75%醫科生經聯招入學承諾：講咗就算數

▲ 對於今年IB狀元人數倍增、今年能否履行75%醫科生經聯招入學，港大醫學院院長梁卓偉回應稱會秉承多年來承諾。（林宇翔攝）

可循非聯招途徑入學的國際文憑大學預科課程（IB）應屆狀元人數倍增至130人，或為文憑試（DSE）考生入讀醫科等「神科」增添變數。港大及中大今年均設265個醫科學額，港大醫學院早年承諾至少75%醫科學額經聯招取錄，院長梁卓偉昨日（27日）稱會秉承多年來承諾。

大學聯招（JUPAS）改選上周六結束，梁卓偉表示，由於目前未完成收生程序，暫未能提供相關報讀人數統計，未知考生意願如何，被問到能否履行承諾預留75%學額予聯招生，梁說：「我只可以話俾你聽，我哋講咗就算數。」參考港大去年聯招放榜公布收生數據，僅57%醫科學額透過聯招取錄。

爭奪尖子 「應放眼國家世界」

港人移民潮下，部分學校包括傳統名校均現退學潮，被問到是否擔心今年新生質素下降，梁卓偉稱他從來都認為包括醫科生在內的所有課程新生，都非常優秀。

今年7名應屆文憑試7科5**狀元之中，5人稱擬留港讀醫，3人曾稱首選中大，暫未有狀元公開表示擬入讀港大。被問到如何爭奪尖子，梁卓偉指香港人才薈萃，「唔好淨係睇香港」，應放眼國家及世界，「要在國家佈局下如何成為國之重器，在亞洲甚至全球做到最好」。

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記者：馮琪雅