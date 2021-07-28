【東京奧運】撐陳約臨千萬不能道歉 林作：被追擊因為你代表TVB

▲ 力撐陳約臨勸千萬不能道歉，林作：「被追擊是因為你代表TVB。」

選美出身的TVB主持陳約臨（Kelly），日前在東京奧運訪問代表香港奪得男子花劍金牌的運動員張家朗，其失儀的表現被全城怒轟，即使昨晚（7月27日）發出一封字體歪斜的手寫道歉聲明仍無補於事。慣於抽水的林作同於昨晚發文，力撐陳約臨不應公開道歉，更指她被追擊全因她代表的是TVB。

本來寂寂無名的TVB主持陳約臨，前日（7月26日）於東京奧運現場訪問為香港奪得歷年來奧運第二面金牌的運動員張家朗，憑著其「花痴」行為、不專業的表現，訪問片段在網上瘋傳，除了遭香港市民圍插，更遭不少業內人事發文怒斥。

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▲ 陳約臨這個名字最近被廣泛討論。（instagram圖片）

陳約臨公開道歉

知名度突然暴升的陳約臨事後接受其他傳媒訪問，當時還力撐自己想要問得「細膩」一點，還表示會堅持自己的問題。

過後被網民繼續鬧爆，「潛水」半日後陳約臨於昨晚終於現身社交網站，發放親筆撰寫但極度歪斜的道歉聲明。

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▲ 雖已出動手寫道歉信，但仍無補於事。（instagram圖片）

她解釋自己見證張家朗贏得歷史性金牌的一刻，因為激動和興奮以致作出了不恰當的發問和失儀的舉動：「影響大家的觀賞感受，對於自己的不成熟和欠專業的表現，深感懊悔。」

Kelly又表示會繼續學習做好專業主持的職責，回饋觀眾和公司。

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▲ 林作是次言論獲其支持者認同。（instagram圖片）

而平日喜歡借新聞熱話抽水上位的林作，在陳約臨發道歉聲明前的數分鐘，剛好在其社交網站撰寫了一段文章致給陳約臨，並鼓勵她千萬不要公開道歉，更要力撐到底，如果回應得妥當的話，將會是一個「上位」成為女神的好機會。林作寫道：

千萬不能道歉。你被追擊的原因，不是因為你真情流露，而是因為你代表的是TVB。如果你代表的是Viu，網民們會覺得你代表了他們的心情，普天同慶。 事實上，你當刻代表的，不是任何電視台，而是香港女性fans。而你，站得比所有人都要近，全日現場見證了張家朗的勝利，心情激動，是應該的。 坦然，當時我看著你的提問和比較失控的自我闡述心情（沒人問你你當時心情如何），是有點odd的。但如果是一個同你一樣全程投入的觀眾，而不是一個8點10分先準時睇決賽然後連比賽規則都不懂的網民，絕對會能夠感同身受。

然後他質問，Kelly表現真性情有何問題：

何謂專業？難道在現場很目（木）無表情問：「請問你獲獎有什麼感覺？」「當時緊張嗎？」然後獲得回應就再次表示祝賀，這就是專業？現在香港人的口味，為什麼表現真性情就有問題？ 作為暗黑市場學表表者的我，認為這是你成名的絕佳機會。不要跪低，但也不需要和各位對著幹。只需要說一句：「我只是如同那萬千嫁給了Mirror的女人面對著Mirror時的心態一樣，對張家朗的勝利感到興奮不已而已。」 回應得好，你，絕對可以成為下一個女神。

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林作及後發現自己比陳約臨的道歉聲明晚了一步，不過他表示得知對方已看過他的建議，並表示：「非常好，我支持你。」

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