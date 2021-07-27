【聲夢傳奇】炎明熹自認慳妹　謙稱是小人物不避搭公共交通工具

▲ 炎明熹自認是一名慳妹。

《聲夢傳奇》冠軍得主炎明熹（Gigi）與汪明荃、薛家燕、向海嵐、龔慈恩、林愷鈴等在今日出席「瞧潮香港60+」展覽開幕禮。

對於被稱非常慳儉，贏得《聲夢傳奇》10萬元獎金仍坐巴士代出入，Gigi回應︰「我和姑丈性格相似，都是喜歡儲錢，，不是有錢就要亂花。」

同時她謙稱自己還是個小人物，不會因為有知名度而避乘公共交通工具。