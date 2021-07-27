【聲夢傳奇】炎明熹自認慳妹 謙稱是小人物不避搭公共交通工具 娛樂 18:27 2021/07/27 分享： 熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 炎明熹自認是一名慳妹。 《聲夢傳奇》冠軍得主炎明熹（Gigi）與汪明荃、薛家燕、向海嵐、龔慈恩、林愷鈴等在今日出席「瞧潮香港60+」展覽開幕禮。 對於被稱非常慳儉，贏得《聲夢傳奇》10萬元獎金仍坐巴士代出入，Gigi回應︰「我和姑丈性格相似，都是喜歡儲錢，，不是有錢就要亂花。」 同時她謙稱自己還是個小人物，不會因為有知名度而避乘公共交通工具。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【聲夢傳奇】炎明熹遲來的得獎感言 Gigi：當時我真的一片空白 14:06 2021/07/24 【聲夢傳奇】炎明熹遲來的得獎感言 Gigi：當時我真的一片空白 【聲夢傳奇】李克勤正式加盟《中國好聲音》導師 盧淑儀做跟得夫人陪克勤返內地 16:17 2021/07/25 【聲夢傳奇】李克勤正式加盟《中國好聲音》導師 盧淑儀做跟得夫人陪克勤返內地 【聲夢傳奇】炎明熹劇集處女作《青春本我》下月開拍 《聲夢》15位學員各擁個人單曲 12:05 2021/07/27 【聲夢傳奇】炎明熹劇集處女作《青春本我》下月開拍 《聲夢》15位學員各擁個人單曲 你可能感興趣 【聲夢傳奇】炎明熹遲來的得獎感言 Gigi：當時我真的一片空白 14:06 2021/07/24 【聲夢傳奇】炎明熹遲來的得獎感言 Gigi：當時我真的一片空白 【聲夢傳奇】李克勤正式加盟《中國好聲音》導師 盧淑儀做跟得夫人陪克勤返內地 16:17 2021/07/25 【聲夢傳奇】李克勤正式加盟《中國好聲音》導師 盧淑儀做跟得夫人陪克勤返內地 【聲夢傳奇】炎明熹劇集處女作《青春本我》下月開拍 《聲夢》15位學員各擁個人單曲 12:05 2021/07/27 【聲夢傳奇】炎明熹劇集處女作《青春本我》下月開拍 《聲夢》15位學員各擁個人單曲 家庭關係 綜藝節目 炎明熹 聲夢傳奇 演員 娛樂人物職業