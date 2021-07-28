【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會

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本港新冠肺炎疫情放緩，消息指，今日（28日）沒有新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會。

本港已連續50日沒有本地個案，昨日只有一宗輸入個案，涉及一名37歲男子，他於7月3日至24日到訪西班牙及瑞士，周日（25日）抵港後檢出帶有L452R變種病毒。患者雖然於4月12日及5月3日在本港接種兩劑復必泰，但返港前一天仍有發病。昨日另錄得少於5宗初步確診，當中沒有本地個案。

此外，港府昨宣布，明日（29日）起24間社區疫苗接種中心將向70歲或以上長者派發即日籌，供沒預約的長者在派籌當天接種疫苗。另外，接種中心今日起也開放多7天預約名額，即預約期由現時3周增至4周，並會在本周內陸續增加預約名額，以應付需求。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩