【東奧奪銀】何詩蓓盼獎牌推動其他運動員繼續努力　寄語「只要努力都可以有成績」

▲ 何詩蓓盼獎牌推動其他運動員繼續努力！

香港游泳代表何詩蓓今早（28日）在東京奧運女子200米自由泳，以1分53秒92奪得銀牌，除為港隊今屆第二面獎牌，也是泳隊歷來最好成績。

她完成比賽後表示，在其他線道有游200米、400米的澳洲、美國泳手，知道她們於最後50米或100米會較她快，所以都是專注在自己的比賽上，而她一開始訓練已希望游到1分53秒，現在拿到牌很開心，

好想多謝我香港同美國嘅教練，爹哋媽咪，佢地對我有好多支持，無佢地唔會有我今日成就！

她又回想：

5年前（奧運）游到準決賽，當時同自己講可以入到決賽，2017年200自世錦賽攞第5，2019年世錦賽第4，自此同獎牌差好少，而家終於有（獎牌）好開心！

何詩蓓又希望：

希望以我同張家朗有好嘅成績，可以推動運動員繼續加油，而在屋企的泳員要努力訓練，『之後就係到你哋！』

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被問到張家朗的金牌對她有無推動作用，何詩蓓就說：

見到張家朗好辛苦訓練而有成果，令我知道只要努力都可以有好成績。

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何詩蓓不但創香港游泳歷史佳績，更是一名高材生，在香港土生土長，就讀本地學校聖保祿小學和中學，說得一口流利廣東話，並於DSE 35分佳績入讀美國密芝根大學，攻讀心理學。詳情即睇【下一頁】

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記者：徐紹軒