【Band1學堂】張家朗奪金成「香港之光」 跟英文名師睇東京奧運學英文寫A+文章

▲ 如何用英文表達香港之光呢?

港隊運動員張家朗在東京奧運男子個人花劍賽勇奪金牌,繼1996年李麗珊在亞特蘭大奧運贏得滑浪風帆金牌後,香港相隔25年終於再贏奧運金牌。

在慶祝歡呼的同時,不如都趁機學下英文啦!

1. Glory of Hong Kong 香港之光

Winning the gold medal at the 2020 Tokyo Olympics, Edgar Cheung Ka-long becomes the glory of Hong Kong. 劍擊運動員張家朗在2020東京奧運奪金,成為了香港之光。

2. Break the record 破紀錄

Cheung Ka-long broke the record and has become the first Hong Kong fencer winning the Olympic gold medal. 張家朗打破紀錄,成為首位奪得奧運金牌的香港花劍運動員。

3. Exhilarating 使人極度興奮的

This piece of exhilarating news has brought a lot of happiness to Hong Kong people during this tough period. 這個振奮人心的消息,為香港人在這艱難時期帶來許多歡樂。

4. Long-awaited 期待已久的

Surfing makes long-awaited Olympics debut at Tokyo 2020. 衝浪在期待已久 的2020 東京奧運會上首次亮相。

距離2020東京奧運完滿結束還有一個多禮拜,大家一起集氣,支持香港運動員!

文章獲學博教育授權轉載。