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【Band1學堂】張家朗奪金成「香港之光」 跟英文名師睇東京奧運學英文寫A+文章

中小學 10:55 2021/07/28

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熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

如何用英文表達香港之光呢？

港隊運動員張家朗在東京奧運男子個人花劍賽勇奪金牌，繼1996年李麗珊在亞特蘭大奧運贏得滑浪風帆金牌後，香港相隔25年終於再贏奧運金牌。

在慶祝歡呼的同時，不如都趁機學下英文啦！

1. Glory of Hong Kong 香港之光

Winning the gold medal at the 2020 Tokyo Olympics, Edgar Cheung Ka-long becomes the glory of Hong Kong.

劍擊運動員張家朗在2020東京奧運奪金，成為了香港之光。

2. Break the record 破紀錄

Cheung Ka-long broke the record and has become the first Hong Kong fencer winning the Olympic gold medal.

張家朗打破紀錄，成為首位奪得奧運金牌的香港花劍運動員。

3. Exhilarating 使人極度興奮的

This piece of exhilarating news has brought a lot of happiness to Hong Kong people during this tough period.

這個振奮人心的消息，為香港人在這艱難時期帶來許多歡樂。

4. Long-awaited 期待已久的

Surfing makes long-awaited Olympics debut at Tokyo 2020.

衝浪在期待已久 的2020 東京奧運會上首次亮相。

距離2020東京奧運完滿結束還有一個多禮拜，大家一起集氣，支持香港運動員！

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文章獲學博教育授權轉載。

撰文 : Spencer Sir 英文補習名師

高效學習 英文科 劍擊 張家朗

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