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【東京奧運】何詩蓓家世顯赫是體壇尖子　自小習泳專注運動IG只追蹤兩男星

娛樂 10:40 2021/07/28

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何詩蓓為港爭光。

港隊游泳代表何詩蓓歷史性游入奧運女子200米自由泳決賽，今早（28日）9時40分進行決賽，位於第5線的何詩蓓以1分53秒92奪得銀牌，為港隊在今屆奧運第二面獎牌，同時亦打破香港及亞洲紀錄，為港爭光。

何詩蓓奪銀牌。

【東奧奪銀】香港愛爾蘭混血兒　何詩蓓親講述代表香港原因

外表甜美的何詩蓓（Siobhan Bernadette Haughey）本身是愛爾蘭香港混血兒，更是家世顯赫，為前愛爾蘭總理查爾斯豪伊的侄孫女以及另一前總理史恩利馬斯的曾外甥孫。

而其姓氏「何」取自父姓Haughey的相近發音。而名字「Siobhan Bernadette」則以頭兩個英文字母改成「詩蓓」。

她並有一位年長兩年的姊姊何雅舒（Aisling Bridget Haughey），二人同為學校泳隊的成員。

何詩蓓自小於名校聖保祿就讀，DSE七科考獲35分的佳績，後升學密西根大學，主修心理學，可說是尖子出身。

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她自小便習泳，4歲時就開始到南華體育會參加游泳班，6歲開始接受泳隊訓練，10歲已首次代表香港參加埠際游泳賽後，其後獲獎無數，因其標緻外表，有不少粉絲支持，自出戰奧運後，更被網民讚似年輕時的簡慕華，氣質出眾。

何詩蓓因參戰奧運，人氣急升，其IG的追蹤亦倍增，幾日內已升至近6萬粉絲。不過何詩蓓平日勤於練習，不多更新社交平台，而有網民發現，她只follow兩位男星，便是同樣游水出身的方力申，及精於泳術的馬德鐘兒子馬在驤，可見不是追星族，只專注於動運和賽事。

同場加映：何詩蓓訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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