【媽媽的神奇小子】柳應廷唱電影主題曲表揚殘奧運動員　Jer：天生缺陷不代表失敗【有片】

▲ MIRROR成員柳應廷（Jer）獲吳君如邀請與香港兒童合唱團一起演繹電影《媽媽的神奇小子》的主題曲。

根據殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事改編的溫情勵志電影《媽媽的神奇小子》即將上映，影片由吳君如監製及主演，電影主題曲由MIRROR成員柳應廷（Jer）及香港兒童合唱團一起演繹。

首次唱電影主題曲的Jer稱，覺得《媽媽的神奇小子》是他很喜歡的感人故事，並很適合送給在事業或情路上遇到迷網的朋友。

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Jer為《媽媽的神奇小子》唱主題曲

《媽媽的神奇小子》即將於8月12日正式上映，故事講述香港殘疾運動員蘇樺偉和他媽媽「蘇媽」的奮鬥事蹟。MIRROR成員柳應廷（Jer）獲《媽媽的神奇小子》電影監製兼主演吳君如邀請，與香港兒童合唱團一起演繹這首感動人心的主題曲《神奇之路》。

Jer早前出席活動首度現場獻唱時已獲好評如潮，現場市民大受Jer的歌聲及歌詞感動，而主題曲的MV亦於今天正式於社交平台上線，歌曲亦會同時透過大氣電波發送。

柳應廷希望透過歌詞唱出鼓勵，為「輸在起跑線」的人打氣，表達出同行者不捨不棄，願意一起奮鬥的心聲。

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Jer首與香港兒童合唱團合作

Jer與63位香港兒童合唱團成員早前為主題曲拍攝MV，君如到現場為他們打氣，也聽得津津有味。Jer坦言唱唱電影主題曲，是他一直以來期待的事情：「我很喜歡音樂電影，主題曲更是一齣電影的靈魂，可以感覺到套戲的種類，很榮幸參與到今次電影，可以唱到主題曲。」

Jer指《媽媽的神奇小子》是套感人電影，戲中講述「蘇媽」如何與兒子蘇樺偉走過困難坎坷的路：「蘇樺偉先生天生缺陷成為殘障，不代表失敗，佢努力話畀人聽佢會贏，好似我咁，我由冇學唱歌，到參賽入 MIRROR，慢慢一步一步行到今日的故事。」

首次與香港兒童合唱團合唱的Jer又指，第一次收到歌曲 demo 最驚喜是聽到一班小朋友在後面唱和音：「我一直好想放入自己的歌曲，小朋友的歌聲給我感覺是天使的聲音，很純真、純潔地唱出歌詞，往往就能入心。一直很期待與小朋友合唱，如期待在演唱會中與小朋友一起演出的畫面。」

▲ （圖片由天下一電影提供）

吳君如談年青人

Jer指主題曲《神奇之路》很適合送給在事業或情路上遇到迷網的朋友：「首歌是說故事中的主角蘇樺偉先生就算是先天不足，落後得幾遠，也能從後追上成為第一名，為何遇到挫折時，我們沒有勇氣踏出第一步呢？其實我們要勇敢去面對，一步一步邁向屬於我們的終點，每個人都有正等待他的終點，只看該人懂不懂跌低後起來走到終點，這是首歌及主角讓我們學習的事情。」

他又分享家人對他的支持：「一直以來家人都很支持我，我裸辭去追逐自己夢想，家人都有懷疑，但他們選擇相信，沒有給我壓力，他們會無條件地支持我，網上見到我每做一件事都無限loop，爸媽更識唱我的歌，這些已經是對我很好支持，我希望在這路途上發光發亮，希望他們為我感到驕傲。」

至於君如也分享了對新一代年青年的看法，笑指他們對輸贏像不在乎：「我女兒曾經平淡的告訴我，她贏了一個硬筆字比賽，我當時很驚訝！她寫字竟贏了冠軍，我問她何時頒奬，她說不去了，因為要在放學花時間等頒奬，她說還有很多功課要做，我愕然說不是嘛！我說讓媽媽可以與你一起參與頒獎禮，見証你攞奬杯，我會很自豪，她說那就去吧﹗你想來就來。」

此外，過去年多的疫情，全世界感同身受，君如認為Jer是新一代充滿感染力及親和力的歌手，寄望《神奇之路》一曲，讓大家得到鼓舞及勵志訊息。

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