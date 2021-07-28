  • 33°C
香港時間 : 2021728日 (週三) 13:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【文武雙全】文武雙全的東奧泳壇情侶 何詩蓓與混血男友畢業美國名校

尖子教室 11:33 2021/07/28

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

「混血飛魚」何詩蓓今日（28日）歷史性出戰奧運女子200米自由泳決賽，並取得銀牌，為港隊在今屆奧運第二面獎牌，同時亦打破香港及亞洲紀錄。據指何詩蓓與混血男友均畢業於美國名校，兩人是文武雙全的東奧泳壇情侶。

何詩蓓的IG中，不時與男生MOKHTAR AL-YAMANI合照，兩人外型合襯，笑容一致。據指何詩蓓與混血男友MOKHTAR AL-YAMANI由2016年開始拍拖，她不時在IG放閃，每逢與男友的紀念日和特別日子就會上載照片，非常甜蜜。而方力申曾對相片點讚，何詩蓓的朋友亦留言稱「nice couple」。

    點擊圖片放大
    +17
    +16

據了解，MOKHTAR AL-YAMANI出生於1997年，於紐約出世，媽媽是日本人，爸爸是也門人，父母在讀書時相識相戀，嬰孩時舉家遷移日本居住。高中在東京St. Mary's International School就讀於文理學院，專業是國際研究，她與何詩蓓是美國密芝根大學同窗。

而MOKHTAR AL-YAMANI在游泳方面甚具天賦，高中時已連續4次獲得校隊冠軍，因爸爸是也門人緣故，爸爸以身為也門人感到驕傲，身為兒子的他，代表也門出賽，相信爸爸會以他為榮。MOKHTAR AL-YAMANI今次亦有代表也門參加2020東京奧運男子100米自由式及男子200米自由式，但無緣晉級。

點擊看何詩蓓獲獎及靚相：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

何詩蓓除泳術了得，亦是文武雙全，在中學文憑試亦取得35分的佳績，然後赴美攻讀心理學，希望退疫後成為兒童心理學家。

同場加映：港產女飛魚何詩蓓剖白美國疫情下生活　勉勵港人要團結齊心抗疫

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：王明芳

相關文章

【東京奧運】「女飛魚」乘奪金氣勢晉身200米自由泳決賽　何詩蓓DSE考獲35分赴美讀心理學
09:47 2021/07/27
【東京奧運】「女飛魚」乘奪金氣勢晉身200米自由泳決賽　何詩蓓DSE考獲35分赴美讀心理學
【東京奧運】何詩蓓家世顯赫是體壇尖子　自小習泳專注運動IG只追蹤兩男星
今日 10:40
【東京奧運】何詩蓓家世顯赫是體壇尖子　自小習泳專注運動IG只追蹤兩男星
【東奧奪銀】何詩蓓盼獎牌推動其他運動員繼續努力　寄語「只要努力都可以有成績」
今日 10:23
【東奧奪銀】何詩蓓盼獎牌推動其他運動員繼續努力　寄語「只要努力都可以有成績」

你可能感興趣

【東京奧運】「女飛魚」乘奪金氣勢晉身200米自由泳決賽　何詩蓓DSE考獲35分赴美讀心理學
09:47 2021/07/27
【東京奧運】「女飛魚」乘奪金氣勢晉身200米自由泳決賽　何詩蓓DSE考獲35分赴美讀心理學
【東京奧運】何詩蓓家世顯赫是體壇尖子　自小習泳專注運動IG只追蹤兩男星
今日 10:40
【東京奧運】何詩蓓家世顯赫是體壇尖子　自小習泳專注運動IG只追蹤兩男星
【東奧奪銀】何詩蓓盼獎牌推動其他運動員繼續努力　寄語「只要努力都可以有成績」
今日 10:23
【東奧奪銀】何詩蓓盼獎牌推動其他運動員繼續努力　寄語「只要努力都可以有成績」
何詩蓓 拍拖 奧運會

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】