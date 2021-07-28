【文武雙全】文武雙全的東奧泳壇情侶 何詩蓓與混血男友畢業美國名校

「混血飛魚」何詩蓓今日（28日）歷史性出戰奧運女子200米自由泳決賽，並取得銀牌，為港隊在今屆奧運第二面獎牌，同時亦打破香港及亞洲紀錄。據指何詩蓓與混血男友均畢業於美國名校，兩人是文武雙全的東奧泳壇情侶。

何詩蓓的IG中，不時與男生MOKHTAR AL-YAMANI合照，兩人外型合襯，笑容一致。據指何詩蓓與混血男友MOKHTAR AL-YAMANI由2016年開始拍拖，她不時在IG放閃，每逢與男友的紀念日和特別日子就會上載照片，非常甜蜜。而方力申曾對相片點讚，何詩蓓的朋友亦留言稱「nice couple」。

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據了解，MOKHTAR AL-YAMANI出生於1997年，於紐約出世，媽媽是日本人，爸爸是也門人，父母在讀書時相識相戀，嬰孩時舉家遷移日本居住。高中在東京St. Mary's International School就讀於文理學院，專業是國際研究，她與何詩蓓是美國密芝根大學同窗。

而MOKHTAR AL-YAMANI在游泳方面甚具天賦，高中時已連續4次獲得校隊冠軍，因爸爸是也門人緣故，爸爸以身為也門人感到驕傲，身為兒子的他，代表也門出賽，相信爸爸會以他為榮。MOKHTAR AL-YAMANI今次亦有代表也門參加2020東京奧運男子100米自由式及男子200米自由式，但無緣晉級。

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何詩蓓除泳術了得，亦是文武雙全，在中學文憑試亦取得35分的佳績，然後赴美攻讀心理學，希望退疫後成為兒童心理學家。

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責任編輯：王明芳