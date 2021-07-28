【東京奧運】台「舉重女神」郭婞淳奪金不為人知的辛酸　曾練習受傷大腿肌肉70%斷裂

▲ 台「舉重女神」郭婞淳奪金背後不為人知的辛酸，曾練習受傷大腿肌肉70%斷裂。

東京奧運賽事正進行得如火如荼，昨日（27日）舉行女子59公斤舉重決賽，台灣「舉重女神」郭婞淳贏得冠軍，為中華台北隊摘下東奧首面金牌，但原來在輝煌戰績背後，有著坎坷的成長故事和不為人知的辛酸。

郭婞淳於昨日的女子59公斤級舉重決賽中，力壓一眾對手，以抓舉103公斤、挺舉133公斤、合計236公斤成績奪冠，為中華台北摘下東奧首金，同時打破3項奧運紀錄。

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現年27歲的郭婞淳於高中一年級就加入中華台北隊培訓，逐漸在國際賽展露頭角，但原來她在2014年亞運前受訓期間，不慎被槓鈴壓傷，導致右邊大腿肌肉70%斷裂。郭婞淳曾接受媒體訪問時憶述，「當下腦筋一片空白...腳沒辦法動」。

受傷後，郭婞淳經歷了漫長又痛苦的復健過程，原本自己可以輕鬆舉起的重量，傷後用盡全力卻無法舉起，令她一度懷疑自己是否無法恢復到以前的狀態。幸好在教練、醫生、團隊的鼓勵下，她慢慢調整心態，

相信所有的挫折，都是最好的安排。

後來，郭婞淳憶起受傷的經歷，當時躺在地上的她想著，「在訓練中心等救護車都這麼久，如果在她的家鄉或更偏遠的地區怎麼辦」，於是毅然拿出自己在國際賽的奪牌獎金，捐了一輛價值150萬（新台幣，約41萬港元）的救護車。

人生不只是贏得比賽，而是幫助別人一起完賽。

郭婞淳其後趕在2014年亞運復出，雖然未能奪得獎牌，但她在翌年的世錦賽獲得銅牌，成績逐步回升。2016年里約奧運，郭婞淳拿下女子58公斤級舉重銅牌。其後舉重運動級別調整，郭婞淳在女子59公斤級比賽，靠總成績連續在兩屆世錦賽奪冠，而且保持抓舉110公斤、挺舉140公斤、總成績247公斤三項世界紀錄。

如今郭婞淳在東京奧運封后，奪得個人生涯首面奧運金牌，完成世錦賽、亞錦賽、世大運、亞運和奧運金牌「大滿貫」的壯舉。

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責任編輯：羅嘉欣