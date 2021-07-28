張達明以人生經歷設計陀飛輪　積極行善助癌症患者抗病

▲ 張達明曾於耶魯大學學速寫。

張達明早前獲「港產陀飛輪」萬希泉創辦人沈慧林（William）邀請，合作設計陀飛輪腕表。張達明日前為腕表進行拍攝，並分享人生感受。

達明坦言自己是一個創作慾望很大的人：「除了演藝，我也非常喜歡藝術，我曾於美國的耶魯大學學習速寫，亦曾於香港珠寶學院學習古玉鑒賞。所以當William邀請我設計腕表，我即時答應，希望創作出一件美麗的作品與大家分享。」



提到腕表設計靈感，他笑言最初打算把其棟篤笑形體動作代表作「速龍」用於表盤上，但由於效果不太理想，最終選用他最喜愛的兩大元素「戲劇」及「繪畫」融合於時間之中，設計出「演畫共融陀飛輪腕表」。

表盤透過浮雕工藝，以抽象手法描繪一名戴著紳士帽的「男主角」，而為了表達「戲劇人生，悲喜之間」的概念，他設計了「笑臉」面具分針及「哭臉」面具時針，每當指針走過12時位置，都正好遮蓋「男主角」的面孔，帶來不同情感。

▲ 跟沈慧林合作設計陀飛輪腕表。

張達明續說：「人生中會遇到很多困難，但重點是如何面對，你會選擇『笑著』還是『哭著』面對？腕表帶出的訊息是一天24小時內，有22次喜，雖然有2次悲，但最終都是以笑面覆蓋，抱持正能量，好好生活。」



問到他人生中最難忘的「喜」與「悲」？他說：「悲，是我突然在壯年時生病，最初只是流鼻血，以為很小事。去看醫生，醫生告知我患上鼻煙癌。當時覺很驚恐，最擔心是家人。而且當時我有工作在身，已開始排戲，也不能哭著做，當時很難處理。很感謝醫護人員的照顧，如今我已暫時渡過癌症的時間，很健康。而樂方面，我很感謝上天給我機會做演藝事業，與好戲之人演戲、排戲，做有創意的事，很開心。」

他表示感謝當年藝人黃子華邀請他做棟篤笑，後來再與吳君如合作，破格地一男一女演出棟篤笑。每當得到觀眾掌聲，是最快樂的時。William透露是次合作的部分收益將撥捐癌症服務機構，幫助有需要的人士。他說：「達明哥成功克服癌症，在事業上再創高峰的奮鬥故事。我希望把他的正能量能傳遞給大家。」

