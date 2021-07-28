【MIRROR成員】姜濤首度踏上拉闊舞台　姜B坦言Jer《狂人日記》難度高

▲ 姜濤將與林家謙、柳應廷及Tyson Yoshi於9月開演唱會。

MIRROR眾成員人氣高企，音樂會開完一個到一個！9月，姜濤將聯同林家謙、柳應廷及Tyson Yoshi演出拉闊音樂會，並以「風火雷電」為主題，姜濤代表「火」，而今次亦是他首度踏上拉闊舞台。

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▲ 姜濤將與林家謙、柳應廷及Tyson Yoshi於9月開演唱會。（截圖）

姜濤為收到拉闊邀請感開心：「希望可以令大家覺得我值得擁有今次的表演機會，同時期望在編曲、排舞上，都有新的感覺給大家。」

他又透露希望今次可與本地R&B歌手Tyson Yoshi合作新版本的《Master Class》：「他的音樂給了我很多靈感，所以想看看用他的演繹方式會有什麼感覺。」

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▲ 姜濤透露在演唱會中有新演繹。（截圖）

花姐叮囑姜濤

今次能出席拉闊音樂會，姜濤坦言由參與《全民造星》開始，心中的一團火也是全靠經理人花姐（黃慧君）的叮囑。他指：「做每一首歌前，我心中都有團『火』，告訴自己『這首歌一定掂』。我覺得要有信心，首歌才會做得好。」

他又指在受到質疑時也會重燃心中的火：「這團『火』對我來說，可以燒晒對自己的懷疑，及過去不足的自己。」

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姜濤稱《狂人日記》難度高

此外，姜濤又談到會否獻唱隊友柳應廷（Jer）的作品《狂人日記》：「這首歌很難！當初聽到歌時，也有私下試唱，我要看過不過到Jer的那一關先，因為他對自己的歌要求好高！」

《拉闊音樂會風火雷電【林家謙 x 姜濤 x 柳應廷 x Tyson Yoshi】GOGOX 速遞廣東歌》 將於9月27日晚上7時30分在亞洲國際博覽館1號展館舉行。想購票的觀眾就要留意叱咤903的Facebook專頁。

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