  • 33°C
香港時間 : 2021728日 (週三) 13:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】姜濤首度踏上拉闊舞台　姜B坦言Jer《狂人日記》難度高

娛樂 11:39 2021/07/28

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

姜濤將與林家謙、柳應廷及Tyson Yoshi於9月開演唱會。

MIRROR眾成員人氣高企，音樂會開完一個到一個！9月，姜濤將聯同林家謙、柳應廷及Tyson Yoshi演出拉闊音樂會，並以「風火雷電」為主題，姜濤代表「火」，而今次亦是他首度踏上拉闊舞台。

【MIRROR成員】姚焯菲未能跟姜濤合作　柳應廷暗示跟姜B同闖影壇

姜濤將與林家謙、柳應廷及Tyson Yoshi於9月開演唱會。（截圖）

姜濤為收到拉闊邀請感開心：「希望可以令大家覺得我值得擁有今次的表演機會，同時期望在編曲、排舞上，都有新的感覺給大家。」

他又透露希望今次可與本地R&B歌手Tyson Yoshi合作新版本的《Master Class》：「他的音樂給了我很多靈感，所以想看看用他的演繹方式會有什麼感覺。」

【MIRROR X ERROR星蹤】為Frankie慶生ERROR鬧市應援　Ian+Tiger跟幸運鏡粉見面

姜濤透露在演唱會中有新演繹。（截圖）

花姐叮囑姜濤

今次能出席拉闊音樂會，姜濤坦言由參與《全民造星》開始，心中的一團火也是全靠經理人花姐（黃慧君）的叮囑。他指：「做每一首歌前，我心中都有團『火』，告訴自己『這首歌一定掂』。我覺得要有信心，首歌才會做得好。」

他又指在受到質疑時也會重燃心中的火：「這團『火』對我來說，可以燒晒對自己的懷疑，及過去不足的自己。」

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【MIRROR成員】Anson Kong與商台DJ傳緋聞　麻利澄清：我係生粉嚟㗎

姜濤稱《狂人日記》難度高

此外，姜濤又談到會否獻唱隊友柳應廷（Jer）的作品《狂人日記》：「這首歌很難！當初聽到歌時，也有私下試唱，我要看過不過到Jer的那一關先，因為他對自己的歌要求好高！」

《拉闊音樂會風火雷電【林家謙 x 姜濤 x 柳應廷 x Tyson Yoshi】GOGOX 速遞廣東歌》 將於9月27日晚上7時30分在亞洲國際博覽館1號展館舉行。想購票的觀眾就要留意叱咤903的Facebook專頁。

同場加映：JER柳應廷專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】Anson Lo粉絲租戶外LED大屏幕應援　教主盧瀚霆快閃尖咀答謝神徒
12:07 2021/07/26
【MIRROR成員】Anson Lo粉絲租戶外LED大屏幕應援　教主盧瀚霆快閃尖咀答謝神徒
【MIRROR成員】粉絲為陳瑞輝生日應援籌備兩個月　皮寶寶：追星花很多時間但開心
13:27 2021/07/26
【MIRROR成員】粉絲為陳瑞輝生日應援籌備兩個月　皮寶寶：追星花很多時間但開心
【砂之器】Jer自認乖仔以新歌反思親情　柳應廷最感動媽媽每日整愛心早餐【有片】
18:56 2021/07/20
【砂之器】Jer自認乖仔以新歌反思親情　柳應廷最感動媽媽每日整愛心早餐【有片】
【MIRROR X ERROR星蹤】為Frankie慶生ERROR鬧市應援　Ian+Tiger跟幸運鏡粉見面
12:27 2021/07/27
【MIRROR X ERROR星蹤】為Frankie慶生ERROR鬧市應援　Ian+Tiger跟幸運鏡粉見面
【MIRROR成員】Anson Kong與商台DJ傳緋聞　麻利澄清：我係生粉嚟㗎
17:08 2021/07/27
【MIRROR成員】Anson Kong與商台DJ傳緋聞　麻利澄清：我係生粉嚟㗎

你可能感興趣

【MIRROR成員】Anson Lo粉絲租戶外LED大屏幕應援　教主盧瀚霆快閃尖咀答謝神徒
12:07 2021/07/26
【MIRROR成員】Anson Lo粉絲租戶外LED大屏幕應援　教主盧瀚霆快閃尖咀答謝神徒
【MIRROR成員】粉絲為陳瑞輝生日應援籌備兩個月　皮寶寶：追星花很多時間但開心
13:27 2021/07/26
【MIRROR成員】粉絲為陳瑞輝生日應援籌備兩個月　皮寶寶：追星花很多時間但開心
【砂之器】Jer自認乖仔以新歌反思親情　柳應廷最感動媽媽每日整愛心早餐【有片】
18:56 2021/07/20
【砂之器】Jer自認乖仔以新歌反思親情　柳應廷最感動媽媽每日整愛心早餐【有片】
姜濤 林家謙 柳應廷 娛樂人物職業 歌手 演員 黃慧君 Mirror 全民造星 商業電台

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】