【東京奧運】台「舉重女神」郭婞淳破奧運紀錄奪金　與母相依為命積極行善貢獻獎金

▲ 台「舉重女神」郭婞淳破奧運紀錄奪金，原來她在單親家庭下長大，與母相依為命，但她熱心行善，積極行善幫助他人。

台灣「舉重女神」郭婞淳，在東京奧運女子59公斤量級，以破奧運會紀錄的挺舉133公斤，抓舉103公斤，總計236公斤的成績，為中華台北拿下今屆奧運會首面金牌，領取獎牌時激動落淚。東奧開賽至今（28日），台灣累計有1面金牌，2面銀牌及3面銅牌，是台灣歷屆奧運會以來，成績頗佳的一次。

▲ 台灣「舉重女神」郭婞淳為台灣在今屆奧運奪得首面金牌。（蔡英文Facebook）

1993年出生的郭婞淳今屆已是第三次參加奧運會，她曾分別在2012年倫敦奧運獲得第六名、2016年里約奧運獲得銅牌。

出生驚險 家境貧困

綜合台灣媒體報道，郭婞淳來自原住民阿美族，她在出生的時候，因母親懷孕生產時胎位不正、臍帶繞頸情況一度危急，但最後仍倖存誕生。媽媽為她取名未「婞淳」，即是倖存的諧音。

她成長於台東馬蘭部落的單親家庭，家境貧困，母親長期在外地工作，從小主要由外婆隔代照顧，因從未見過親生父親，而常被鄰居同學嘲笑。中學時，因為她家中欠房貸，她隨著家人三番兩次「流浪」，借住工寮、親戚家，僅靠體育與原住民獎助學金付學費，分擔家庭開支。

▲ 郭婞淳被台灣人民稱為「舉重女神」。（郭婞淳Facebook）

中學參加舉重訓練

在中學時期，郭婞淳最喜愛的運動是籃球及田徑，當年代表學校參加中學接力賽，惟意外在比賽中掉棒，最後全隊無緣獎牌。她為此事痛哭一整天，及後在翌日的舉重項目中輕而易舉地奪取金牌，在無心插柳的獎勵下，郭婞淳開始舉重運動員的生涯。

郭婞淳在高中後加入中華台北隊培訓，憑著舉重天賦逐漸在國際賽展露頭角。不過，她在備戰2014年亞運前練習不慎被槓鈴壓傷，造成右大腿肌肉70%斷裂，最痛苦的過程是復健階段，曾一度懷疑自己未能回復最佳狀態，幸好在家人及教練的鼓勵下，樂觀的她從重傷中站起來，「除雙腿不能動，其他地方還可以練習」。於是，她再重回訓練場，繼續備戰，準備再上舉重比賽舞台。

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熱心行善 幫助他人

由於曾被槓鈴壓傷，感受過躺在地上等待救護車的無助感，堅定她想幫助人的心。在里約奧運奪銅後，她曾低調將150萬元台幣（約41萬港幣）的比賽獎金捐給醫療資院較缺乏的澎湖惠民醫院，添置救護車。她熱愛行善，每年固定捐助十萬元獎助金予台東體中舉重隊的師弟妹，鼓勵他們，

人生不是為了贏得每場比賽，而是當我們完賽的時候，途中幫助了多少人一起完成。

未能挑戰141公斤感遺憾

今屆奧運奪金，郭婞淳有更多的力量幫助別人，她接受媒體訪問時表示，

我已經27歲了，這筆獎金想要先拿來照顧我的家人，沒有她們就沒有現在的我，當然，我一定會再跟長輩討論，怎麼樣運用這筆錢來幫助社會上更多需要幫助的人，更希望台灣能因為我的一點小小力量，讓更多人喜歡運動、喜歡舉重。

雖然郭婞淳奪得奧運金牌，但她卻不太滿意成績。她在最後一次挺舉挑戰141公斤的時失敗讓她留下遺憾。她賽後笑稱：「在確定拿到金牌後，我滿腦子想的都是141公斤，畢竟這是我來奧運之前的目標，沒有做到，還是讓這面金牌有點可惜。」

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責任編輯：王明芳