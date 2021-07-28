【愛心爆棚】留長頭髮兩年被誤以為是女生　10歲暖心男童為患癌病童籌款

▲ 英國一名10歲男童留長頭髮兩年，捐贈予慈善機構造成假髮，希望幫助患癌病童。

英國一名10歲男童雖然年紀小小，但愛心爆棚，兩年前自發留長頭髮，希望為患癌病童籌款。縱使他經常被人誤以為是女生，又被同學開玩笑，但都無阻男童的決心，最終他捐出14吋頭髮，成功籌得超過4,000英鎊（約港幣4萬元）。

▲ 英國10歲男童Thomas經常被誤以為是女生。（SWNS圖片）

希望幫助患病的小朋友

據英國《每日郵報》報道，來自切爾姆斯福德（Chelmsford）的10歲男童Thomas Waller，在兩年前聽說有兒童因患癌而脫髮，對此感到心痛，便下定決心留長自己的頭髮，希望捐贈予慈善機構造成假髮，從而幫助這些患病的兒童。他其後將計劃告之父母和班主任，獲得大家大力支持。Thomas的媽媽為兒子感到自豪，

兒子有一天跟我說，他覺得那些因為身體不好而掉頭髮的小朋友，一定感到很難過，所以他決定留長及捐出自己的頭髮，造成假髮送給他們。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

毋懼旁人目光

Thomas由2019年6月開始留長頭髮，雖然過程中，他在街上經常被誤會是女生，而學校足球隊的同學亦會拿他的頭髮開玩笑，但Thomas毋懼旁人的目光，堅持了兩年後，最終剪下14吋頭髮，捐贈給慈善機構Little Princess Trust。

▲ Thomas表示不習慣短髮的自己。（SWNS圖片）

另外，Thomas籌得4,053英鎊（約港幣43,780），再額外購買了七個假髮，送給有需要的小朋友。Thomas坦言雖然不太習慣短髮的自己，但對於能夠幫助到其他人感到無比快樂，

我想令失去頭髮的小朋友開心。

同場加映：符曉薇靠女兒走出喪子之痛 陳柏宇至今仍陷陰霾：二胎變成不敢接觸的話題

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳