【親子本地遊】「香港版馬爾代夫」西貢白腊灣獨木舟推介　45分鐘划到木棉洞【附報名方法】

▲ 西貢白腊灣是進行水上活動的好地方，TOPick帶大家到這裡體驗划獨木舟的樂趣。

不少家長都會在暑假安排戶外活動，與小朋友一起放電，度過充實暑假。TOPick帶大家到有「香港版馬爾代夫」之稱的西貢白腊灣划獨木舟，初學者大約需15分鐘便可掌握划獨木舟秘訣，是親親大自然的好活動。

白腊灣生態多樣化

白腊灣擁有多樣化的生態環境，包括淡水、濕地、河流和風水林等，大家可以認識過百種昆蟲、植物、六角柱石等大自然生態。除了獨木舟，大家還可進行多種水上活動，例如浮潛、直立板等等，玩樂同時可學習生態知識，一舉兩得。

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白腊灣體驗獨木舟

TOPick的Ricca及Carson今次參與了由悠揚假期及潛水歷險會合辦的白腊生態浮潛游，在西貢碼頭出發，大約45分鐘到達白腊灣。大家浮潛之後，8歲或以上的參加者可自費體驗獨木舟，有需要可另加錢請獨木舟教練教授及陪同出海。

白腊灣浮潛體驗，即睇【下一頁】

獨木舟的技巧和貼士

參加者只需要預備水陸兩著鞋及穿上助浮衣便可划獨木舟，因划獨木舟過程或會濕水，建議可穿上泳衣取代便服。獨木舟教練安宜（高級獨木舟救生員）出發前教大家一些划獨木舟的技巧和貼士。

第一，落水前一定要穿好助浮衣，確保助浮衣所有扣及拉鏈已扣好，而且把它索緊和你身體貼近；

第二，槳是不對稱的丁字槳，拿槳時注意，有弧度的方向朝向水面；

第三，度槳時，把槳放在頭頂上，兩邊手臂呈90度。然後放下來時，你會發現拳頭有「座山」的位置（掌骨及指骨之間）與右邊槳垂直的位置成一直線；

第四，落前槳時，將上手「上推下拉」去拿槳，每次當右手是主力手控制槳桿時，左手需放鬆。「上手推下手拉」之後，原本的右手變了下手，記著要轉槳，再「上手推下手拉」，然後右手再轉槳，不繼重覆；

第五，做轉向動作時，把你想轉向的位置，例如想轉向右邊，便要在左邊向外畫個大C字，在水面掃過去，便可轉向。

第六，如果遇到危險時，或者想停船，將槳「左右左右」閘水4下，便可成功停艇。

第七，上艇時，留意艇頭要指向海的方向，或者是浪來的方向，艇和沙灘成垂直線。

否則有浪的時候，便會把你一隻橫向了的艇推翻！

45分鐘划到木棉洞

教練講解後，穿好裝備便可出發！Carson與教練一同划雙人獨木舟，而Ricca划單人獨木舟。

他們起初在海上花了少許時間適應後，已很快上手，划往木棉洞。由白腊灣出發至木棉洞大約需時45分鐘，途中可欣賞到不同的奇岩怪石，如果陽光充足，還可以看到清澈的水底。

到達木棉洞口附近，可以拍照留念。不過如果想穿洞，記得留意水漲水退清況，以免發生意外！

島上活動豐富

回程後，島上設有沖身設備及士多，大家可以沖身，然後再參觀這地方的生態及文化，例如參加導賞團或到有異國風情的七彩小屋打卡留念。

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悠揚假期及潛水歷險會合辦「白腊生態浮潛一天游」活動詳情

8月及9月份：逢星期二、五出發

時間：8:45am西貢碼頭集合、約5:30pm西貢碼頭解散

活動內容：大型船接載到白腊灣、PADI專業潛水領袖帶領浮潛、浮潛裝備租借及後續使用遊玩、彩色小屋打卡遊、享用農村風味自助午餐、自由水上活動時間（例如划獨木舟）

獨木舟租借收費：單人$200、雙人：$400

Whatsapp 查詢/報名 : wa.link/spej5e

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同場加映：在白腊灣還可以浮潛，零距離睇魚，即睇【下一頁】

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記者：王芷瑩