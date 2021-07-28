【昔日花旦】陳慧珊回應轉行深圳教書傳聞　現港大攻讀博士否認退出娛圈

▲ 陳慧珊親證沒有退出娛圈。

昔日TVB四大花旦之一的陳慧珊最近被指轉行，在深圳一間英語培訓機構內當英文老師，引來網民討論。日前，陳慧珊接受內地雜誌訪問，她親口否認退隱傳聞，除了正參演電影外，更跟丈夫籌備教育節目系列第三部曲，可說滿肚密圈，當中她說道：「我還是演員。」

根據深圳市關鍵詞教育培訓中心官方網頁顯示，陳慧珊的個人頭像及名字出現於網站內，並註明為「美國波士頓學院傳理系，香港大學教育學院（英語系）在讀博士，曾任TVB英文台節目主播」。

陳慧珊轉行當英文老師的報導出街後，該機構亦作出回應，表示陳慧珊曾於2012年至2017年期間任教，惟現在已非教師名錄中，他們更強調陳慧珊專注於孩子們的語言能力和素質提升上，強調沒有炒作成份。

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▲ 陳慧珊近日鮮有公開露面。 (東星圖片)

仍有不少工作計劃

近年鮮有露面的陳慧珊，日前接受雜誌《COSMOPOLITAN》中國版訪問，當中談及近況，

她謂近日接演一套有關兩個香港女生成長故事的電影，預計明年會上映。另外2019年她自資製作人生教育課題節目《放學後》，而第二部曲《開學前》已拍攝中，陳慧珊更透露明年將會製作第三部《在學中》，此外她正籌劃一套電影，似乎有一大堆工作計劃。

▲ 深圳某英文培訓機構網址內，有陳慧珊的簡介。（網上圖片）

訪談中，陳慧珊說到近年總有人問她是否已經退出娛樂圈，她強調一直都在：「現在同時在做很多事情，也還是演員。一直以來有很多劇本找我演，我也有認真考量，並非看也不看就推掉。」

努力進修的陳慧珊正於香港大學修讀教育博士學位，她表示若一切順利，明年將會畢業，她稱當了母親後，開始意識到自己的不足，為了女兒決意重回校園，提升自己，完全沒有想過回饋社會這麼宏大目標。

▲ 2019年，陳慧珊跟開電視合作拍攝《放學後》。

為女兒重返校園

她續說：「每方面我也是超齡，從有到無，從無到有，全部都經歷過，在遇到困難時，不要一直說『why me』，不如說『Try me』。」

在美國長大的陳慧珊畢業後曾在波士頓電視台任職助理編導，及後於1994年隨前夫鍾偉明一起返回香港，於無綫電視明珠台任記者、編導天氣主持等。

1996年，陳慧珊被《壹號皇庭》系列的監製鄧特希相中，邀她演出劇集《壹號皇庭V》，自此開展了她的演員及歌手生涯。

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97年開始成為TVB力捧的花旦，更憑主演的《鑑證實錄》僅以一年的年資首度提名「最佳女主角」，甚得觀眾緣的她，在幕前屢獲獎項，於2002年憑劇集《絕世好爸》獲得我最喜愛角色以及我最喜愛女主角，成年資最短的雙料視后。

陳慧珊於2001年與前夫鍾偉明離婚，後於2006年與經理人鍾家鴻（Mike）在美國秘密結婚，翌年誕下女兒鍾律然（Mira），她為照顧家庭決定淡出幕前，直到2013年才一度復出接拍劇集《女人俱樂部》，兩年後跟TVB結束賓主關係。

▲ 陳慧珊一家三口。（取自Facebook）

至2017年陳慧珊參與監製ViuTV節目《婚姻五重奏》，節目中更一家三口赴尼泊爾體驗當地生活，及至2019年她跟丈夫製作人生教育課題節目《放學後》，她親任監製與主持。

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