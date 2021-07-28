【東奧奪銀】何詩蓓200米自由泳摘銀　林鄭、李家超及立法會致賀

▲ 行政長官祝賀何詩蓓在東京奧運為香港奪得獎牌。（資料圖片）

何詩蓓今日（28日）歷史性出戰奧運女子200米自由泳決賽並取得銀牌，創香港游泳隊史上最佳成績，奪得首面游泳獎牌。行政長官林鄭月娥對何詩蓓致以熱烈祝賀。

林鄭月娥表示，這是香港首次在奧運會游泳項目奪得獎牌。何詩蓓憑着拼搏精神，越戰越勇，為香港取得輝煌成績，為香港爭光，她和香港市民感到無比自豪。

中國香港奧運代表隊至今已在東京奧運會取得1金1銀兩面獎牌，並分別在劍擊和游泳項目取得歷史性突破，振奮人心。她深信運動員在全港市民支持下，會繼續在其他項目全力以赴，爭取佳績。

政務司司長李家超於fb發文，祝賀何詩蓓奪銀，形容可喜可賀，振奮人心。李家超稱今早收看直播，看見何詩蓓衝線一刻，心情興奮及激動。何詩蓓發揮出超凡水平，勇奪佳績，全港市民引以為傲。

立法會主席梁君彥代表全體議員，致函祝賀何詩蓓，並向她的訓練團隊致賀。梁君彥表示，何詩蓓面對世界勁旅，仍勇往直前，為香港摘下銀牌，更打破亞洲紀錄。何詩蓓過去一直刻苦訓練，時刻提醒自己要尋求突破，這種力求進步的精神，令人敬佩，值得學習。

民政事務局局長徐英偉也祝賀何詩蓓勇奪銀牌，指她表現出色，在奧運會展示了香港運動員風采。

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責任編輯：吳卓峰