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【東奧奪銀】何詩蓓200米自由泳摘銀　林鄭及徐英偉致賀

社會 11:28 2021/07/28

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行政長官祝賀何詩蓓在東京奧運為香港奪得獎牌。（資料圖片）

何詩蓓今日（28日）歷史性出戰奧運女子200米自由泳決賽並取得銀牌，創香港游泳隊史上最佳成績，奪得首面游泳獎牌。行政長官林鄭月娥對何詩蓓致以熱烈祝賀。

林鄭月娥表示，這是香港首次在奧運會游泳項目奪得獎牌。何詩蓓憑着拼搏精神，越戰越勇，為香港取得輝煌成績，為香港爭光，她和香港市民感到無比自豪。

中國香港奧運代表隊至今已在東京奧運會取得1金1銀兩面獎牌，並分別在劍擊和游泳項目取得歷史性突破，振奮人心。她深信運動員在全港市民支持下，會繼續在其他項目全力以赴，爭取佳績。

民政事務局局長徐英偉也祝賀何詩蓓勇奪銀牌，指她表現出色，在奧運會展示了香港運動員風采。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

 

 

 

 

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