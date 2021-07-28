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【奧運紋身】奪金摘銀創歷史佳績 張家朗何詩蓓的奧運五環標誌紋身

親子 11:56 2021/07/28

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繼劍手張家朗為香港贏得今屆奧運第一金後，游泳港隊代表何詩蓓也摘下一面銀牌，創下香港隊參加奧運以來最佳成績。兩位運動員的表現相當令人興奮，但也有細心的市民發現，奪金摘銀的兩位選手，無獨有偶，身上都有奧運五環紋身，當中對兩位運動員來說有具大的意義。

張家朗手持奧運金牌接受香港傳媒訪問，他衷心感謝港人對他支持，更指知道港人在商場為他打氣，形容自己「起雞皮」，他想不到一個奧運可以凝聚到香港人為港隊打氣。

再次證明香港的運動員並非不行，只要努力一定做到，不要放棄、繼續努力。

張家朗在接受傳媒訪問時，展示右手臂上的奧運五環紋身，該紋身是2016年成功出綫里約奧運後，在父母的同意下刻上用作紀念，但張家朗指暫時不會加上金牌圖案。

2016年，知道自己出線奧運就紋身，紀錄第一次去到奧運。

張家朗展示左手臂紋上奧運五環標誌。（電視截圖）

張家朗在左手臂紋上奧運五環標誌。（張家朗IG）

張家朗奪得金牌。（張家朗fb）

張家朗奪得金牌。（張家朗fb）

張家朗奪得金牌。（張家朗fb）

至於摘銀的游泳代表何詩蓓，則在左邊肩部紋上奧運五環標誌，陪伴自己出賽奧運。何詩蓓過去接受訪問的時候表示，自己原本沒有紋身的念頭，更在出戰巴西里約奧運前拒絕大學泳隊隊友紋上五環標誌的建議。

何詩蓓在左肩上紋上奧運五環標誌。（本報資料圖片）

何詩蓓在左肩上紋上奧運五環標誌。（本報資料圖片）

何詩蓓在左肩上紋上奧運五環標誌。（本報資料圖片）

何詩蓓在左肩上紋上奧運五環標誌。（本報資料圖片）

何詩蓓奪得銀牌。

何詩蓓在巴西里約奧運闖入200米自由泳準決賽，最後總排名第13，無緣晉級。首次出戰奧運後，她改變了自己的想法，回港後選擇在左肩上紋上奧運五環標誌以作紀念。

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責任編輯：王明芳
 

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