【港鐵打交】兩名男子疑於金鐘站月台互毆　二人未有戴上口罩揮拳及起腳踢

▲ 港鐵月台昨晚發生打鬥。

港鐵南港島綫有乘客於月台發生打鬥，有網民社交網站專頁「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」發布短片，片中一名身穿紅衣的男子及一名深色上衣的男子於南港島綫一個車站月台上打鬥，二人未有戴上口罩，於眾目睽睽下向對方左右揮拳及起腳踢。

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當時停泊月台的列車未開出，車門亦未關上，月台亦不乏途人經過，有途人嘗試調停及隔開二人一度不果，及後多名職員到場，事件始告一段落。

港鐵回覆TOPick查詢時指，根據紀錄，昨晚約6時15分，金鐘站職員留意到南港島綫往海怡半島方向月台有兩名男乘客爭執，職員即時上前了解，並請他們停止相關行爲。兩名男乘客隨後停止爭執，並離開相關月台，列車及車站運作不受影響。

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責任編輯：陳正怡