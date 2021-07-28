【非常醫生】兒科譚一翔醫生為救命危腦積水早產嬰　不惜與病嬰母對簿公堂力爭施手術

▲ 譚一翔醫生試過為救命危早產嬰，不惜與反對手術的病嬰母對簿公堂，力爭施手術，最終救回嬰兒一命，小病人如今已長大成人。

兒童呼吸科專科醫生譚一翔，兒科在他眼中從來不是「小兒科」，每一個病人、每一樁個案都認真對待。為份工可以他去到幾盡？試過拯救命懸一綫的弱小生命，他不惜與其母反面向法庭申請為病人施手術，結果度過難關，小病人如今已撫育成人，彰顯了醫者仁心的披肝瀝膽。

在兒科浸淫了40多年，譚一翔醫生劈頭第一句，說自己本來不想做兒科，認真反高潮。「兒科不是我心儀專科，因讀醫的時候我只顧搞學生運動，沒心機讀書，成績非常麻麻，測驗經常不及格。能夠僥倖畢業，心想不如揀一門專科最少書讀的。」

▲ 兒童呼吸科專科醫生譚一翔自言最愛睇症。「最開心是醫好BB，讓他們能開心享受生命。」（曾耀輝攝）

他以為婦產科不大需要埋頭苦幹，心已敲定這目標，想深一層，婦產科不時要診治幼兒，不如兼及兒科。他當實習醫生時就做這兩科，實習過後深感婦產科非心中所願，故投入兒科的懷抱。「我始終喜歡對着細路仔，他們不但充滿朝氣，醫好了他們，也能讓他們享受未來豐盛生命。」當年做兒科醫生需經歷一番激烈競爭，他慶幸最終能躋身其中。

BB或幼兒難以清晰表達，斷症方法其一問家長病歷，照顧者通常都能細心講出BB的不適和異常；其二醫生通過臨床觀察及檢測患者，找出問題所在。「雖然BB不懂說，但他一定不會騙你，有不舒服一定會表現出來。」

建立兒科及初生兒ICU

七、八十年代香港對一些危重的初生兒如體重過輕、嚴重疾病者，處理都不甚理想，譚醫生在瑪麗醫院受訓時，目睹一些小朋友因呼吸問題最終死亡，驅使他立意從事呼吸科，讓病情嚴重、需要呼吸機的BB得以度過難關。「我爭取去做這範疇，幸運也得到上司的支持，獲取獎學金到英國受訓。」譚醫生期後負笈海外深造，1983年返港後，隨即參與及開展香港大學瑪麗醫院兒科及初生兒深切治療服務工作。

他指，進入ICU的初生兒主要是因為早產，幸中國人的早產兒比例較西方國家為低，ICU起步時，譚醫生是首位引入支氣管光導纖維鏡，以診治患有呼吸系統疾病兒童之醫生，他教醫護人員使用呼吸機，支持早產嬰的生命，直至器官慢慢成熟，過程中需艱苦學習。「BB仔的情況可隨時改變，也可短時間內惡化為嚴重，若缺氧嚴重，護士需每分鐘都在監察。」

早產兒能否走出ICU，出生的體重有幾多也是關鍵。他說以經驗所知，若BB出生體重有1KG，95%以上能正常生存，體重低於750G者則降至50%至70%。如今科技推陳，有嶄新呼吸儀器、新藥物輔助，低於750G的早產兒，存活率已逾7成以上。

▲ 醫學院舊生聚會與眼科醫生周伯展、外科醫生張淑儀及眼科醫生林學洵醫生喜相逢。（被訪者提供）

傷逝早夭生命

一些幼兒未歷春秋寒暑，生命卻已燃至盡頭，譚醫生對此尤為感觸。他無數次遇過的境況是：忍痛告訴BB父母，他們的子女因病情嚴重，用盡方法也無法挽回性命的噩耗，情境淒苦悲傷。「又例如因交通意外而入ICU的小朋友，腦都撞散了；又或是受到嚴重疾病感染，病毒入腦，用盡輔助儀器及藥物延長生命，卻一直惡化，都令我感到心傷黯然。」

遇上情況不樂觀的病人，事實擺在眼前卻口難開。「但我們做深切治療部，既要誠實也要勇敢，說出真實情況，讓病人父母理解，好好作心理準備。同時也要有同理心，這對我也是一個大挑戰，心理上也頗大壓力，做了10年ICU，我覺得是burn out（透支） 了，是時候要尋找不同生活和工作方式。」於是他轉而私人執業。

兒科醫生教養忠告：平衡

因藉家庭模式改變，現時夫婦生育子女一個起、兩個止，今時今日養育一個孩子需花上大量精力、資源及時間。「有些父母會過分緊張，再演變為過度保護、控制型的虎媽，要小朋友學大量興趣、學習技能、參與不同活動，十八般武藝都要識。其實需要平衡有限度，要視乎子女的興趣和意願，多給小孩嘗試的機會是好的，但不用太多及過量。注意社交、溝通能力反而更重要。」

作為兒科醫生，既要處理小朋友的疾病問題，又要安撫爸爸媽媽、老人家甚至傭工的情緒。「一方面要鼓勵他們，積極愛護小朋友，但過度愛護子女，從來十指不沾陽春水，缺乏自理能力，到了一天要照顧自己便困難了。」這是譚醫生給予父母們的肺腑之言。

▲ 譚醫生謙虛說為病人治病，往往不只是一人之力，是醫生、護士、物理治療師、營養師、心理學家等團隊共同努力下的成果。（被訪者提供）

為病人打官司



行醫40多年，問他難忘事情，譚醫生不假思索，就說出這件對簿公堂的往事。當時他任職瑪麗醫院ICU，有一名於贊育醫院出生的早產嬰，健康狀況如過山車起落不定，要用上呼吸機及吊藥來維持生命，早產兒有腦出血情況，影響了大腦的血液循環，腦積水並把頭顱脹大，壓着腦神經。主診醫生建議送往瑪麗醫院進行手術，把一條導管放在腦內引流積水。這早產兒是母親意外懷胎所有，見他掙扎求存也於心不忍，抱持放棄態度，不贊成並拒絕施行手術。

譚醫生深感處理好早產嬰的腦積水，應有一綫曙光，不能白白放棄。盡管他多番游說母親也不果，為着病人的好處，他向法庭申請為這名早產兒做手術並獲批准。「我們與BB母親關係即告破裂。」

手術後BB腦積水問題得到解決，分別在瑪麗醫院及大口環根德公爵夫人兒童醫院留醫至兩歲才出院。「後來BB媽媽對我們的態度都改變了，更成為了好朋友。」如今這早產兒已20多歲，身心發展正常，仍有和譚醫生保持聯絡。常形容醫者「妙手回春」，這個案用「妙手回生」似乎更貼切呢！

譚醫生常遇的FAQ

BB發燒撞傷即時求醫？

父母最擔心BB的健康問題首選為發燒，最驚燒壞腦，其實簡單的發燒爸爸媽媽可自行處理，毋須每次都需要求醫；另外，BB仔撞瘀、跌傷，可先觀察，不用「下下去醫院照CT Scan。」

坐唔定專注力不足或自閉？

他指其實個個小朋友都是坐不定，到五、六歲仍如此，要留意是否有專注力不足問題，醫生就會着眼小朋友日常情況，如上課能否留心聽講、常在課堂上搗蛋、常發脾氣甚至與同學爭吵打架，有些嚴重的在4歲時已顯現。如確定有專注力不足，及早轉介進行相關訓練及心理輔導，同時教導父母如何適時控制子女的情緒，嚴重的個案或需要服用藥物來控制病情。

自閉症及專注力不足個案是否上升，譚醫生指難定論，因為相比過往，社會風氣轉變，對小朋友專注學習的年齡提早了，6個月大已上playgroup、英文甚至西班牙文。「小孩子像海綿，你幼時施教也能學到一二。但總有一些小朋友坐唔定，這些會被視為自閉、專注力不足，其實這些病症是有Spectrum（光譜），不是『嘭』一聲出現，有些孩子只是多一點這類特質。」

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疫苗，打？不打？

如果該病普遍，而容易影響小朋友的，願付上費用減低患病風險，家長可考慮讓子女注射相關疫苗。疫苗是預防某種疾病的最有效方法，雖然不是百分百預防，但可減輕疾病的嚴重性。

有一派家長不贊成打疫苗，他表示在醫生角度而言是不科學的，從科研結果得知，疫苗的好處遠比壞處多，如天花已在世上消失，是因為嬰兒出生後多會打天花疫苗。連帶白喉、破傷風和麻疹的感染個案都變成鳳毛麟角般少有，與96%兒童打了相關疫苗有關。疫苗確有副作用，惟大部分疫苗副作用的影響遠低於其作用，減少疾病帶來的影響。

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記者：周美好