【港隊賽果】羽毛球混雙組合「鄧謝配」挫英國隊首闖4強　明日將硬撼中國隊爭入決賽

▲ 香港混雙組合「左手配」鄧俊文/謝影雪首闖奧運4強。

東京奧運羽毛球項目踏入第5個比賽日，香港混雙組合「左手配」鄧俊文/謝影雪出戰8強賽鬥英國組合Marcus Ellis／Laurem Smith；勝出的組合會機會硬撼世界第一、中國組合鄭思維/黃雅瓊。

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「鄧謝配」賽前擁3勝1負的對賽往績稍稍佔優，二人在比賽早段先失一分，但其後搶回不少攻勢連取7分，先以11:7領先半場。港隊其後更擴大領先優勢，以21:13先取第一局。

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來到第二局，港隊在比賽開段與對手比分膠著，但英國隊在中段逐步拉開比分，以11:8領先半場。不過，港隊經調整後逐步收窄比分差距，雖一度落後16:18，但二人連取5分，以21:18取得第二局勝出。

兩人在賽後接受傳媒訪問，謝影雪指自己感到非常開心，出發東京時曾為自己定下目標，但一直沒有想過進入4強，對今次成績感到驚喜。她又指，今日的發揮比過往幾日更好，二人打得更放，雖然對手實力相若，但今日心態較對方好，而對方亦有少許緊張，加上關鍵分勇於作出教練給予的戰術，特別在發球破壞對方的節奏，又笑著大讚拍檔「大個仔」。她指，明天對手是一號種子，實力有一段距離，教練指甚麼事都有可能，都會抱著衝擊的心態去比賽。

鄧俊文則稱，自己既開心又興奮，起初目標是進入8強，而今日能夠入到4強感到很驚喜，加上去年曾不敵英國組合，能夠「報仇」成功感到很興奮。他又指，滿意今日的發揮，早前的比賽都緊長，但教練一直提醒沒有壓力，叫我大聲喊出來，將壓力放出來。他指，目前會調整心態，不要令自己太過興奮，以準備明天的準決賽。

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記者：陳子謙