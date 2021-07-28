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【東奧滑板】奧運史上首面滑板金牌崛米雄斗　板佬爸爸日駕20小時的士助兒成板王

休閒消費 16:14 2021/07/28

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日本的崛米雄斗（Yuto Horigome）拿下歷史上首面的奧運滑板金牌。

東京奧運進行得如火如荼，當中最為人談論的就一定是日本的崛米雄斗（Yuto Horigome）拿下歷史上首面的奧運滑板金牌，原來這位年僅22歲的小伙子能夠成位世界冠軍，除了自身努力外，年青時同是「板仔」一名的父親，每天都為他的兒子奮力工作幫兒子達成「世界第一板」的願望，而崛米雄斗的IG也上載了不少與老爸一起練習的片段。

崛米雄斗早已是滑板國際職業賽的選手，雖然世界排名不入三甲，但亦曾經拿下不少冠軍。（圖片Yuto Horigome ig）

身高170厘米，只有120磅左右、身上至少有4處骨折傷患的崛米雄斗，他奪得歷史上首面的滑板奧運金牌，舉世矚目，從此改寫滑板再不是一項一班年青人「柴娃娃」的玩意，而是一項真正的體育運動。

有此感覺，原因是就算是在日本，要找一個好的滑板場地仍是不易，要很多青少年在街上練習，難怪自崛米雄斗獲得冠軍後，日本傳媒們禁不住發問：

不知道當年驅趕崛米雄斗的公園警衛，是否在電視機前認出這被世界注視的孩子？

今次奧運滑板比賽場地有明都市運動公園，不說不知原來是崛米雄斗在7歲時，就和父在這場地不遠處的一個小公園內曾經親練習滑板。當時這公園沒有正式滑板設施，只寫著「禁止滑板」的標語，小時候的他經常被公園警衛驅趕，甚至在街道上玩滑板也遭路人白眼（日本人普遍認為玩滑板的人是無所事事的人的嗜好）。

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至於崛米雄斗的爸爸原來也是滑板仔，結婚生子後必須維持生計做的士司機（家中有3位兒子）。據報道他刻意安排每天駕20小時的工作，1個月集中工作12天，其餘時間都陪兒子玩板和看國外滑手的教學影片。隨著崛米雄斗長大，他爸爸1個月開足28天的士賺錢，堅持將他送到加州受訓、簽約成為職業選。

崛米雄斗成為滑板界奧運冠軍，有助本地再一次正視滑板運動。（圖片Olympic ig）

有趣的是，直到奧運決賽那天，這位爸爸緊張得不敢看兒子在電視中的比賽，刻意離家踏單車散心，結果到了中午，手機不停收到恭賀的說話和短訊，才得知兒子成為奧運冠軍，這位老爸才喜極而泣。既圓了爸爸年青時的夢，同時更將滑板這玩意在全球推上熱潮高峰。

記者：何偉雄

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