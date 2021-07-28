【飛魚賽程】何詩蓓今晚6時15分100米自由泳預賽　力爭出線明早準決賽

▲ 何詩蓓今晚出戰女子自由泳100米分組預賽。（馮漢柱攝）

何詩蓓（Siobhan）今日（28日）出戰奧運女子200米自由泳決賽並勇奪銀牌，創香港游泳隊史上最佳成績，奪得首面游泳獎牌。何詩蓓屬於短途泳手，仍手握至少兩場東京奧運入場券，今晚6時15分再出戰100米自由泳預賽力爭出線。

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23歲的Siobhan狀態大勇，去年11月於國際泳聯總決賽，創下100米自由式50秒94佳績，屬於亞洲紀錄。今晚東京水上運動中心將上演奧運女子100米自由泳分組預賽，分7組比賽，Siobhan於6時15分的第6組出賽，力爭明天（29日）早上近10時的準決賽入場券。

這名「混血女飛魚」除了泳術了得，亦是文武雙全，在中學文憑試亦取得35分的佳績，然後赴美攻讀心理學，希望退役後成為兒童心理學家。

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責任編輯：吳卓峰