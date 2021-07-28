  • 33°C
香港時間 : 2021728日 (週三) 13:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【飛魚賽程】何詩蓓今晚6時15分100米自由泳預賽　力爭出線明早準決賽

社會 11:56 2021/07/28

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

何詩蓓今晚出戰女子自由泳100米分組預賽。（馮漢柱攝）

何詩蓓（Siobhan）今日（28日）出戰奧運女子200米自由泳決賽並勇奪銀牌，創香港游泳隊史上最佳成績，奪得首面游泳獎牌。何詩蓓屬於短途泳手，仍手握至少兩場東京奧運入場券，今晚6時15分再出戰100米自由泳預賽力爭出線。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

23歲的Siobhan狀態大勇，去年11月於國際泳聯總決賽，創下100米自由式50秒94佳績，屬於亞洲紀錄。今晚東京水上運動中心將上演奧運女子100米自由泳分組預賽，分7組比賽，Siobhan於6時15分的第6組出賽，力爭明天（29日）早上近10時的準決賽入場券。

這名「混血女飛魚」除了泳術了得，亦是文武雙全，在中學文憑試亦取得35分的佳績，然後赴美攻讀心理學，希望退役後成為兒童心理學家。

同場加映，港產女飛魚剖白備戰奧運心情，即看：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【東京奧運】何詩蓓奪銀方力申激動直擊　前飛魚王子：游水真係好難
今日 11:49
【東京奧運】何詩蓓奪銀方力申激動直擊　前飛魚王子：游水真係好難
【奧運紋身】奪金摘銀創歷史佳績 張家朗何詩蓓的奧運五環標誌紋身
今日 11:56
【奧運紋身】奪金摘銀創歷史佳績 張家朗何詩蓓的奧運五環標誌紋身
【東奧奪銀】何詩蓓200米自由泳摘銀　林鄭、李家超及立法會致賀
今日 12:32
【東奧奪銀】何詩蓓200米自由泳摘銀　林鄭、李家超及立法會致賀

你可能感興趣

【東京奧運】何詩蓓奪銀方力申激動直擊　前飛魚王子：游水真係好難
今日 11:49
【東京奧運】何詩蓓奪銀方力申激動直擊　前飛魚王子：游水真係好難
【奧運紋身】奪金摘銀創歷史佳績 張家朗何詩蓓的奧運五環標誌紋身
今日 11:56
【奧運紋身】奪金摘銀創歷史佳績 張家朗何詩蓓的奧運五環標誌紋身
【東奧奪銀】何詩蓓200米自由泳摘銀　林鄭、李家超及立法會致賀
今日 12:32
【東奧奪銀】何詩蓓200米自由泳摘銀　林鄭、李家超及立法會致賀
新冠肺炎疫情 水上運動 游泳 中學 何詩蓓

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】