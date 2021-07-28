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【生命鬥士】信信換肝近半年展示精靈笑臉　媽媽期盼︰等你出院的一天

兒童健康 12:44 2021/07/28

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早產出世的1歲多信信換肝近半年了，近日展示精靈笑臉。

本港男童「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，在5個半月大時急需換肝，可幸在今年2月初進行器官移植手術，至今5個月多仍留院中。媽媽近日發放信信最新的照片，見他長大了不少，笑容滿面，非常可愛精靈，而媽媽心中有很多期盼，希望兒子健康可盡快出院。

身上剩鼻胃喉 未學會自行進食

本港男童信信是25周出世的早產BB，初期要靠呼吸機幫忙維持生命，種種難關都捱過，可是在2個半月大時，確診了肝臟纖維化，只有換肝才可保命，可是父母家人不吻合捐肝要求，可幸獲善心叔叔捐出部分活肝。信信在2月1日接受換肝手術之後，至今已5個多月。

早前，肝臟移植科醫生指出信信相關指數很好，而信信成功撇甩氧氣喉及導管，身上剩下一條鼻胃喉，未能學會用口自行進食。醫生曾建議如持續未能自行進食，出院前或要開胃造口，父母擔心兒子要捱刀做手術。

信信今年2月1日進行換肝，至今5個月多了。（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

媽媽對兒有滿滿的希望

信信換肝至今近半年，媽媽昨日（27日）於Facebook專頁「救救小心 – 肝」發帖分享感受，媽媽對兒子有很多希望，盼望他愈來愈好。

希望你愈來愈健康、希望你快啲學會用口食嘢、希望你往後嘅路都一切順利……媽媽心裏有好多嘅希望，有好多嘢想等你出院好好同你講，與你親近。一切盡在不言中，媽媽永遠愛你！

展示可愛笑臉

媽媽在帖文分享了多張信信的近照，見約1歲半的信信精神抖擻，開心展示笑臉，露出牙仔，現時他出緊4隻牙仔，加埋有8隻牙仔了，此外，見他學坐好，更用手握水樽，小手肌不錯。媽媽有感而發︰

睇到你一天比一天鬼馬，一天比一天講嘢大聲，媽媽心感安慰，更睇到你每天都在努力。

    點擊圖片放大
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不過，現時仍然未有信信出院的確實日子，媽媽坦言有灰心之時，但感謝網民祝福兒子，為他打氣，信信會繼續努力做隻「肥豬仔」努力成長。

真心有少少灰心，但媽媽依然會一直等你有出院的一天。

信信側頭甜笑，網民大讚可愛！（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

網民看過信信的近照，被他燦爛的笑容感染，大讚好可愛，長大了好多，「咁多表情，大個一定好醒」及「見到你嘅笑容就好開心」等，大家一起為信信集氣、加油！

同場加映︰1歲半小鎧澄獲捐屍肝重生　好爸爸憶求肝艱辛一度為救女狂減30磅

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責任編輯︰顏紫燕

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