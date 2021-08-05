屯馬綫通車　沙田禾輋廣場大升級　人氣美食逐個捉

隨著屯馬綫通車、沙中綫亦緊密興建中，令鐵路沿綫項目再度成為市場焦點，其中沙田、大圍發展更是如日方中，現已成為配套完善的住宅區。

禾輋廣場率先翻新 一站式購物體驗

交通發展愈趨完善，故令沙田一帶成為新式住宅社區，更是購物、休閒打卡新熱點。有見及此，領展率先於2018年為旗下位於沙田的禾輋廣場進行翻新工程，務求讓顧客擁有截然不同的一站式購物體驗。

其中，翻新後的禾輋鮮活街市，寬敞明亮、商戶組合一應俱全，除了販售各種新鮮食材、生活雜貨之外，更吸引新派商戶進駐，例如主打生蠔的Ocean Three、售賣環球時令水果的JC Fruit。

▲ 不少檔戶已扎根禾輋鮮活街市多年，商戶種類繁多，適合一家大細周末購物。

人氣美食目不暇給 輕鬆歎美食

全新的禾輋廣場不僅便利當區居民，更吸引「週末客群」（Weekend Shopper）跨區消費，有不少「街頭美食家」亦專門拜訪，一嚐各種美食！

最近禾輋廣場亦開設不少新派人氣餐廳進駐，由異國風情、街頭美食，以至漁排風味應有盡有！當中包括著名日本連鎖食店「東京淺草炸雞專門店」，炸雞外層超脆、內裡juicy，品牌更會不時推出期間限定新口味，滿足香港人時時愛嚐新的味蕾！

▲ 人氣之選：滑蛋雞扒丼、南蛮他他醬炸雞定食及Karayama 定食。

香港人除了愛嚐新，還愛嚐鮮！想在市區嘆靚海鮮？禾輋街市的明記海鮮大排檔絕對幫到你！顧客可於街市內選購生猛海鮮，再交由大排檔師傅即場炮製鮮味十足的海鮮佳餚！

▲ 地道冬菇亭大排檔風味，一條龍服務，保證新鮮可口！

而最新開業的藍鳥葡國餐廳，以葡國菜作餐廳主打菜式，無須「過大海」就可一嚐地道澳門菜！輕食則可選擇超人氣腸粉店港鮮，店主採用特別手法蒸焗腸粉，加上秘製醬料，軟熟爽口之餘又有陣陣醬料香！再到玲記鮮果買杯即叫即整鮮味果汁，無添加又健康，完美結束「為食達人」行程！

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著數Tips：

即日起至8月31日，於禾輋廣場及街市憑電子消費滿指定金額即有機會換領指定嘉頓禮品。8月7日至8日於禾輋廣場更設有攤位遊戲，挑戰成功有機會贏取嘉頓禮品！

泊車Tips：

一眾覓食客除了可以乘搭屯馬綫之外，更可以駕車前往禾輋廣場。禾輋廣場停車場設有約830個車位，可以輕鬆泊車歎美食！顧客消費滿指定金額，憑禾輋廣場內任何食肆簽發的消費單據，即可獲高達3小時免費泊車優惠。

商場資料：

禾輋廣場

新界沙田德厚街3號

港鐵沙田站A出口步行約15分鐘

九巴巴士：40S, 40X, 72, 72A, 80K, 85, 85K, 86, 88K, 88X, 280X, 798, 888



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