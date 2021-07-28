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【綁架疑雲】14歲少女成績欠佳怕被父母責備　自導自演扮被綁架嚇家人

親子 15:29 2021/07/28

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內地一名少女自導自演「綁架案」。

內地近日驚爆一宗「綁架案」，四川省巴中市警局收到一名婦人求助，指14歲孫女被綁架。警方調查後發現，孫女因學業成績欠佳，害怕遭家人責備，因而自導自演「綁架案」，望轉移視線。

自導自演綁架案

綜合內媒報導，周女士（化名）在孫女出門上學之後，在家中抽屜發現字條，內容稱孫女遭綁架，「你們想要救她，馬上準備1000元……我拿到錢後自然放了她」。周女士致電學校查詢，發現孫女沒有回校，大驚報警。

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警方接報後展開調查，指「綁匪」留下的字條措辭幼稚，初步判斷為惡作劇。及後警方翻查CCTV發現，少女出門後不久折返家中，之後再沒有出現，認為她很大機會躲藏在大廈中，隨即展開搜索行動。翌日凌晨6時，警方成功尋回少女。

成績不理想怕被責備

經警方問話之後，少女坦承自導自演「綁架案」，並指自己學業成績不理想，害怕遭到家人責備，才會用此方法轉移家長視線。警方及後提醒家長要多與小朋友溝通，才能避免同類事件再發生。

事件在網絡上傳開之後，引來網民討論，有網民指事件反映家長平日管教子女時過於嚴厲，認為父母應該給孩子多一些鼓勵，幫助她重拾學習興趣。

如果非打即罵，不但會加深父母與孩子之間的隔閡，還會令孩子產生厭學情緒。

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責任編輯：王明芳

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