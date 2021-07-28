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【媽媽的神奇小子】蘇樺偉奮鬥故事拍成電影　傷健運動員不受重視：每月津貼只$3000

娛樂 14:28 2021/07/28

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蘇樺偉奮鬥故事改編成電影《媽媽的神奇小子》。

香港運動員在東京奧運會表現出色，繼「劍神」張家朗在男子花劍賽奪金後，今日（7月28日）早上，「小美人魚」何詩蓓（Siobhan Haughey）勇奪女子200米自由泳銀牌，為港繼續爭光。

其實香港運動員一直默默耕耘地努力付出，可是卻未必受到相應的支援，而傷健運動員受的注視就更低。

在1996年亞特蘭大奧運會，香港「風之后」李麗珊在滑浪風帆賽奪得香港首面奧運金牌，全城振奮，其實同年香港殘奧運動員蘇樺偉亦在男子4x100米接力賽奪金，但所獲待遇與受注目程度遠不及李麗珊，而且為他更一度要放棄跑步轉當速遞員以維持生活。

【媽媽的神奇小子】柳應廷唱電影主題曲表揚殘奧運動員　Jer：天生缺陷不代表失敗【有片】

吳君如演蘇媽。

忽略傷殘運動員

電影《媽媽的神奇小子》就是以蘇樺偉的奮鬥故事為藍本改編，紀錄他的奮鬥故事。

1981年出生的蘇樺偉天生患有痙攣，本來連行路也成問題，經後天努力才能正常行路，但正如片中對白：「行得比人慢呢，但跑得比人快。」蘇樺偉卻有跑步天份，在1994年獲傷健運動員教練潘健侶發掘成田徑運動員，並在1996年首次參加傷殘人士奧運會。

可是雖然他付出的汗水不比健全的運動員少，可是待遇卻有大差別。在1996年，他在傷殘人士奧運會凱旋回港後，所受的重視程度與李麗珊差天共地，而獲得的獎金亦相差一大截，戲中演蘇媽的吳君如向記者講：「希望同工同酬。」

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津貼杯水車薪

電影中亦提及，出身低收入家庭的蘇樺偉（梁仲恆飾），因為當油漆工人的父親（錢小豪飾）受傷而無法工作，於是蘇樺偉唯有放棄跑步轉當速遞員以維持家計。

當教練（張繼聰飾）勸他不要浪費天賦繼續跑步，蘇樺偉回答︰「如果我返去跑步的話，每個月政府津貼得3000蚊。」即表示政府的津貼根本不足維持生活。

後來，在蘇樺偉媽媽（吳君如飾）搭路為蘇樺偉接拍廣告賺取收入，於是他才可以繼續奧運夢。不過，影片亦交代運動員同時要拍廣告又要受訓，因此休息時間大大減少，由此可見香港當運動員不容易，當傷健運動員更不容易。

結果，蘇樺偉在艱辛下，於2008年在北京舉行的傷殘人士奧運會奪男子100米（T36級）銅牌及男子200米（T36級）金牌，並以24秒打破傷殘人士的世界紀錄被香港人喻為「超級神奇小子」。

蘇樺偉在2016年正式退役，現於香港殘疾人士奧委會暨傷殘人士體育協會工作。

同場加映：何詩蓓訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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