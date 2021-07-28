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【額外保障】九巴月票乘客獲微保險保障　失物或意外受傷可賠最高5千元

社會 12:30 2021/07/28

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熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

九巴為月票合資格乘客，提供免費保險保障。（梁偉榮攝）

九巴宣布，即日（28日）起為「九巴月票」成年乘客持有人，提供免費微保險「BUS RYDE」保障。乘客倘於坐車期間丟失財物、意外受傷等情況，可獲最高5,000元保障。

月票合資格資有人，倘乘坐九巴期間遺失財物，或遇上盜竊者，可獲保障最多2,000元。另一情況，倘乘客於車廂發生意外，包括扭傷、碰傷及跌倒等受傷情況，最高獲5,000元醫療費保障。

合資格月票乘客需於九巴或YAS微保險APP的「BUS RYDE」頁面，登記使用「九巴月票」的八達通號碼、姓名等資料，成功登記可自動受保。乘客每次延續九巴月票時，保障也自動延續。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：吳卓峰

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