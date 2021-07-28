【方皓玟演唱會】門票明起公開發售　小明為歌舞狂操體能愛上泰拳　

《方皓玟LOST n FOUND演唱會》將於2021年8月26至29日在紅磡香港體育館舉行，門票並於明天（7月29日）起公開發售。早前演唱會門票已優先發售，結果火速售罄，並掀起一場撲飛熱潮，所以主辦單即時作出調動，安排更多門票於公開發售時推出。

▲ 方皓玟不停做運動。（大會提供）

方皓玟亦為應付個唱勤操體能，雖然演唱會延期，她無疑可有更多時間操Fit自己，但卻不敢怠慢：「我一路慢慢加碼上去，而家已經去到一星期練三日舞，做一日gym同上一日泰拳，隨住時間愈來愈近演唱會，我會再加多體能訓練。」

方皓玟選擇練泰拳，主要是想練好Core（核心肌能）：「練得好唱歌有氣啲，個人紮實啲。好耐之前都試過練泰拳，但冇而家打得咁密。」小明覺得，泰拳比跑步來得有趣，所以愈練愈上癮。

▲ 方皓玟新歌MV推出。（大會提供）

很多人或會覺得狂操只為練出馬甲線，屆時穿起歌衫便更好看，不過她卻更著重演出水準：「體能好啲，心肺功能好啲，爆炸力持久力都好啲，咁跳舞部份都可以Carry得好啲。」要求高的方皓玟指現在距離目標身形與體能水平仍「爭少少」，所以仍在努力中，希望演唱會時可以最佳狀態跟樂迷相聚。

另外，方皓玟的新歌《你好嗎》MV亦正式公開，並找來6號@RubberBand擔任導演一職，是二人繼歌曲《終於好天氣》及《All We Have Is Now》後再度合作。

不過礙於方皓玟正忙於籌備演唱會，二人由前期至MV出街都只能隔空透過WhatsApp溝通製作，不過6號仍做出最有味道的作品，以4對男女演繹令人動容的畫面，也回應了《你好嗎》的歌詞內容。

演唱會詳情

日期：2021年8月26至29日（星期四至日）

時間：晚上8時15分

地點：紅磡香港體育館

票價：$780 / $580 / $380

*門票於7月29日（星期四）上午10時起於城市售票網公開發售

購票熱線：2111 5999

網上購票：www.urbtix.hk

節目查詢：3892 1333