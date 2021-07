【方皓玟演唱會】門票明起公開發售　小明為歌舞狂操體能愛上泰拳　

《方皓玟LOST n FOUND演唱會》將於2021年8月26至29日在紅磡香港體育館舉行,門票並於明天(7月29日)起公開發售。早前演唱會門票已優先發售,結果火速售罄,並掀起一場撲飛熱潮,所以主辦單即時作出調動,安排更多門票於公開發售時推出。

▲ 方皓玟不停做運動。(大會提供)

方皓玟亦為應付個唱勤操體能,雖然演唱會延期,她無疑可有更多時間操Fit自己,但卻不敢怠慢:「我一路慢慢加碼上去,而家已經去到一星期練三日舞,做一日gym同上一日泰拳,隨住時間愈來愈近演唱會,我會再加多體能訓練。」

方皓玟選擇練泰拳,主要是想練好Core(核心肌能):「練得好唱歌有氣啲,個人紮實啲。好耐之前都試過練泰拳,但冇而家打得咁密。」小明覺得,泰拳比跑步來得有趣,所以愈練愈上癮。

▲ 方皓玟新歌MV推出。(大會提供)

很多人或會覺得狂操只為練出馬甲線,屆時穿起歌衫便更好看,不過她卻更著重演出水準:「體能好啲,心肺功能好啲,爆炸力持久力都好啲,咁跳舞部份都可以Carry得好啲。」要求高的方皓玟指現在距離目標身形與體能水平仍「爭少少」,所以仍在努力中,希望演唱會時可以最佳狀態跟樂迷相聚。

另外,方皓玟的新歌《你好嗎》MV亦正式公開,並找來6號@RubberBand擔任導演一職,是二人繼歌曲《終於好天氣》及《All We Have Is Now》後再度合作。

不過礙於方皓玟正忙於籌備演唱會,二人由前期至MV出街都只能隔空透過WhatsApp溝通製作,不過6號仍做出最有味道的作品,以4對男女演繹令人動容的畫面,也回應了《你好嗎》的歌詞內容。

演唱會詳情

日期:2021年8月26至29日(星期四至日)

時間:晚上8時15分

地點:紅磡香港體育館

票價:$780 / $580 / $380

*門票於7月29日(星期四)上午10時起於城市售票網公開發售

購票熱線:2111 5999

網上購票:www.urbtix.hk

節目查詢:3892 1333