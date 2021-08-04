【衝上雲霄齊舞動】SDM爵士芭蕾舞學院推出全港首個舞動航班慈善活動 帶領小舞蹈員衝上雲霄

舞蹈可展現優美體態，也具有強勁節奏感，與活潑可愛的小朋友又可產生怎樣的化學作用？今集「湊得輕鬆啲」特別請來育有兩名女兒的SDM爵士芭蕾舞學院（下稱SDM）院長陳遠航（Peony），與我們分享學院的成立初心與教育理念，同時暢談小朋友學習舞蹈的眾多好處， 甚或可成為人生中一段最值得珍藏的美好回憶。

跳舞與運動一樣，愈早學習愈能紮穩根基。從小學習舞蹈的Peony直言，跳舞是一項令人心情愉快的活動，也是很好的抒壓方式，加上自覺跳舞的女孩子特別美，因而愛上跳舞。

對小朋友來說，跳舞是群體活動，兼具較高參與度及互動性，對現使孩子可藉跳舞認識很多朋友，配合從中建構的表演平台，增強自信。

愉快學習吸收專業知識

身為舞蹈愛好者，Peony憶述，14年前受SDM的成立初衷及教育理念吸引，欣然答應加盟。

我很喜歡SDM這三個英文字母：S代表「Smile」、D代表「Dance」，M代表「Memory」，而愉快、專業和成長正是我們的理念，期望讓小朋友透過舞蹈感受到喜悅，也帶來大量專業知識，除了是益智的興趣外，將來也可成為專業發展的出路。

她補充，SDM可幫助學員考取英國皇家芭蕾舞學院的資格，以及澳洲教師聯邦協會有關爵士舞的資格，他們日後有興趣可繼續進修，化身專業的舞蹈家或老師。

我們每年 又會提供300多項有關生活體驗及社會參與的活動，並特設攝製團隊，以相片及影片為他們紀錄由舞蹈而來的珍貴回憶，留下彌足珍貴的的成長印記。

設網上平台迅速應對疫情

提到學院有一個英文縮寫為「PIC」的格言，Peony引述，所指的是Positive、Influential及contribution，即SDM栽培小朋友的三大目標。

並不是每位小朋友亦會成為舞蹈家，但所得的學習體驗，卻可培養他們具備正面的性格，並感染身邊的人，故我們每年均會舉辦大量慈善活動，讓小朋友參與，助他們成為思想正面、具影響力，以及對社會有貢獻的「星級領袖」。

適逢今年是SDM成立15周年，Peony見證不少學生由小孩蛻變為大學畢業生，更有人以舞蹈老師的身份重返學院。她坦言，最感欣喜是學院同樣不斷成長及進步，過往多年加入了不同元素，如AI人工智能及e-learning（網上學習）等，早在疫情爆發初期，校方與老師迅即策劃了全新的e-dance課程，讓小朋友即使未能回校上實體課，也可安坐家中登入網上平台練習跳舞。

課程多元化 力求與時並進

「我們在黃埔新分校內亦加設了一面LED wall，播放攝製團隊為小朋友拍攝的MV，提供全新體驗。」Peony續說，在AI方面，學院推出嶄新的手機應用程式（APP），令小朋友可比較個人的肢體動作與舞蹈老師有何不同，藉留意模仿度與相似度，作為練習的參考，以取得更大進步。

SDM的課程廣及學前至幼兒課桯、兒童爵士芭蕾舞課程、精英班，以至在今年暑假推出造星訓練營，各具特色。Peony引述，踏入新世代，與時並進尤其重要，學院為課程增添很多新元素，如精英班最初只招收7歲以上的學生，因應小朋友進步很快，故老師其後為精英班引入更多基礎訓練，著力打穩根基之餘，更增設BB精英班，4歲即可參加，現時精英班旳學員人數已增至約500人。

首創舞動航班 空中展舞技

「我們於今年暑假更仿效電視台設立造星訓練營，在教導小朋友跳舞時加入K-Pop 元素，並由專業團隊為他們打造不同造型，以及拍攝造型照及MV，令每位小朋友也可體驗成為小明星的感覺。」她續稱，部分學員在畢業禮將應邀到酒店參與cat walk等表演，踏入8月份則有小學員到海洋公園參與舞台演出，累積實踐經驗。

慶祝15周年之際，Peony透露，SDM將與航空公司合作推出全港首個舞動航班慈善活動，由4堂衝上雲霄課程及8月29日舉行的飛行體驗組成，一眾小小舞蹈員將穿上不同服飾，化身小機師及小空姐，在機場拍攝造型照及MV，並在航機上跟隨真正的機師與空姐在遊戲中學習航空知識，以至在管弦樂團的現場演奏下大展舞技。

飛行旅程結束後，我們會帶小學員會前往食Buffet，繼而前往山頂蠟像館的小舞台表演舞蹈，展示學習成果。

有興趣了解學院課程及活動，可瀏覽以下網頁： https://bit.ly/3i8Mfyd