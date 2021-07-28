【劍擊熱潮】張家朗奪金掀兒童劍擊班報名潮　港媽︰阿女教練電話響爆

▲ 張家朗奧運奪金，隨即掀起學劍擊的熱潮。

港隊花劍代表張家朗出戰東京奧運，為香港贏得史上第二面奧運金牌，也是東奧首金。張家朗奧運奪金，隨即掀起學劍擊的熱潮，吸引家長為孩子報名參加兒童劍擊班。有港媽於網上討論區分享，女兒的劍擊教練電話響不停。

張家朗於本周一（26日）在東奧男子個人花劍決賽，力挫上屆奧運冠軍、意大利選手加羅素，為香港奪得奧運劍擊首面金牌。同日有網民於網上討論區「親子王國」，以「以後唔知會唔會好多家長會比（俾）小朋友學劍撃？」為題發帖，表示港隊劍擊代表張家朗與江旻憓都很厲害，樓主問一眾網民會否因此掀起學劍擊熱潮。

多家長向劍擊教練查詢

不少網民認為勢必令更多小朋友學劍擊，有網民表示「肯定啦，當年都好多人學風帆」。不過，亦有網民指其實近年已愈來愈多小學生學劍擊，除了為興趣外，有媽媽指認識幾個小朋友正學劍擊，因劍擊非團隊運動，小朋友較容易表現自己，對升學面試Portfolio有幫助。其中一名媽媽分享︰

我女平日上堂每節得2、3個小朋友學，今日教練話電話響爆，仲有人衝上門查詢，聽日應該仲勁……

她稱初期學劍擊每堂約$300，較便宜的$200多也有，只是如一直學下去，需單對單跟教練學劍，每小時至少$1,000。網民普遍指學劍擊費用高昂，留言「暑期班$200幾起跳，半私人約$500，私人就近千蚊」、「成套裝備好貴」、「學得叻，成日要跟教練出國比賽，先至係最甘」。有網民建議家長，可以為小朋友報讀香港劍擊總會的劍擊課程，學費較划算。

網民︰學劍擊講天分及身型

有網民覺得學劍擊講求天分及身型，「生得細粒就不適合了」。而且小朋友要穿上劍擊服、劍擊面罩等，頗為辛苦尤其在炎夏練習，有人笑稱「真係唔啱香港啲王子公主學」，亦有人認為這是港孩鍛煉身心的好機會。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳