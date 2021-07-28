【偵測癌症】中大首創驗糞便細菌基因偵測大腸癌　數小時後有結果靈敏感達94%

▲ 中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮。（網上截圖）

大腸癌是本港頭號癌症，現時常用的大便隱血測試（Faecal immunochemical test）所偵測到的早期大腸癌的靈敏度僅有5成，亦無法發現大腸瘜肉復發的機會。中大醫學院今日（28日）公布一項首創的無創技術，透過糞便細菌基因（M3）偵測大腸癌及瘜肉復發風險，其靈敏感分別可達94%及90%，數小時後就可以得知結果。

本港2018年共有逾5600宗大腸癌新症，為十大癌症之首。現時大便隱血測試（FIT）為本港常用的大腸癌篩查工具，惟其偵測早期大腸癌的靈敏度只有約50%，更有機會出現有假陰性情況；加上FIT無法預測到瘜肉的復發風險，患者需定期接受大腸鏡檢查。

中大醫學院在2009年起已收集逾千名的癌症患者的基因數據，團隊在有關數據中識別出一組共4種特定細菌基因（名為M3），能有效作出非入侵性的大腸癌檢測，其靈敏度可達94%；另可偵測瘜肉復發，靈敏度亦超過90%。

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮表示，腺瘤性瘜肉有機會會演變成大腸癌，惟現有的篩查工具FIT的技術，在偵測早期大腸癌只有約50%靈敏度；另偵測大腸瘜肉僅有少於10%靈敏度。不過，大腸瘜肉的復發風險達6成，而FIT卻無法偵測復發風險，患者需定期照大腸鏡，不過其檢查費用、長的輪候時間會是患者卻步的原因。

中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟表示，M3技術為一種非入侵性的檢測方法，可以避免接受入侵性檢查所產生的潛在風險。用家只需要在家中採集少量糞便樣本，便可進行細菌基因檢測，毋須到診所或醫院進行驗血或大腸鏡檢查。有關技術更可準確偵測早期大腸癌和大腸瘜肉，即使體積小至5mm的瘜肉也可，有助及早發現病情。

陳家亮指出，M3技術檢測已可於坊間進行，有需要的人士可向醫生了解，又希望有關技術日後可加入本港的大腸癌篩查計劃中，利用非入侵式的技術，更準確偵測早期大腸癌和大腸瘜肉。他又提醒45歲或以上人士要每1至3年進行定期檢查，而高風險人士包括肥胖、有家族病史、曾有瘜肉等人士，應每次進行檢查一次。

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記者：郭詩詩